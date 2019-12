Boloni e laudat in Belgia: a urcat pe locul al doilea in campionat si ataca titlul

Loti Boloni a fost curtat in aceasta toamna de FRF pentru postul de selectioner al Romaniei.

Royal Antwerp FC, echipa antrenata de Loti Boloni, ocupa pozitia secunda in Belgia, cu 37 de puncte din 19 meciuri, cu 8 mai putin decat Club Brugge, care are insa 18 partide disputate. Echipa fostului selectioner al Romaniei sta mai bine in clasament decat Gent (locul 3), Standard Liege (4), Genk (7) sau Anderlecht (10).

Boloni o antreneaza pe Royal Antwerp din 2017. In primul sezon, echipa a terminat campionatul pe locul al treilea in Grupa B a play-out-ului, pentru ca in ultima stagiune sa reuseasca ocuparea pozitiei a 4-a in campionat si sa ajunga pana in play-off-ul Europa League, unde a fost eliminata greu de AZ Alkmaar, dupa prelungiri. De-a lungul carierei, Boloni le-a mai antrenat pe Nancy (1994-2000), nationala Romaniei (2000-2001), Sporting Lisabona (2001-2003), Rennes (2003-2006), AS Monaco (2006-2007), Al Jazeera (2007-2008), Standard Liege (2008-2010), Al Wahda (2010-2011), Lens (2011), PAOK Salonic (2011-2012), Al Khor (2012-2015) si Al Ittihad (2015). El a fost curtat in aceasta toamna de FRF pentru postul de selectioner al Romaniei, dar a ales sa ramana la Atwerp, desi echipa nu avea un parcurs senzational si de vorbea de inlocuirea sa cu Marc Wilmots, care voia sa plece de la nationala Iranului.

S-A SCHIMBAT DIN NOU FORMATUL IN CAMPIONATUL BELGIEI

Ca si Liga 1, prima divizie din Belgia, Pro League, se desfasoara dupa formula campionat regulat - play-off, dar in campionatul lor sunt 16 echipe, si, incepand cu acest sezon, s-a schimbat formatul si nu se va mai juca play-off si doua grupe de play-out, ca pana acum. Primele 6 echipe din liga vor juca in play-off-ul pentru titlul, iar ultimele 10 clasate si cele mai bune 6 echipe din liga secunda vor fi impartite in 4 serii, castigatoarele fiecareia urmand sa se intalneasca intr-un turneu semifinale-finala. Castigatoarea turneului va juca in barajul pentru locul de Europa League cu locul 4 (sau 5, daca Cupa Belgiei este cucerita de una dintre primele 4 clasate) din play-off.

ANTWERP ESTE CEL MAI VECHI CLUB DE FOTBAL DIN BELGIA

Royal Antwepr FC este infiintat in 1880 si este considerat cel mai vechi club de fotbal din Belgia. Clubul este detinut de milionarul Paul Gheysens, a carui firma, Ghelamco, este una dintre cele mai importante companii imobiliare si de constructii din Belgia si din Europa Centrala si de Est, cu active in special in Polonia, Ucraina si Rusia. Cei mai importanti jucatori din lotului lui Antwerp sunt congolezul Dieumerci Mbokani, israelianul Lior Refaelov, turcul Sinan Bolat, francezul Sambou Yatabare, olandezul Wesley Hoedt si belgienii Kevin Mirallas, Ritchie De Laet, Dino Arslanagici, Faris Haroun si Steven Defour.