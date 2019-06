Duel Hagi - Boloni in turul 2 Europa League! Totul despre Royal Antwerp, prima adversara a Viitorului in cupele europene

Ladislau Boloni este antrenorul echipei din Belgia. Boloni a jucat pentru Echipa Nationala a Romaniei intre 1975-1988, iar in Romania a mai jucat pentru ASA Targu Mures si Steaua Bucuresti.

Boloni a semnat in 2017 cu Royal Antwerp, un contract valabil pe doua sezoane. Totusi, antrenorul roman va ramane in continuare la echipa belgiana, pentru ca a obtinut rezultat bun si a castigat play-off-ul pentru Europa League din prima liga belgiana impotriva celor de la Charleroi, scor 3-2.

Antwerp FC a terminat pe locul 4 in campionatul din Belgia sezonul trecut, cu 39 de puncte, la diferenta de 13 puncte fata de campioana Genk. Royal Antwerp a promovat in prima liga belgiana la finalul sezonului 2016-2017.

Golgeterul celor de la Antwerp este Dieumerci Mbokani Bezua, un congolez in varsta de 33 de ani. Acesta a reusit sa inscrie 13 goluri in acest sezon in toate competitiile.

In varsta de 66 de ani, Boloni este fost campion al Belgiei cu Standard Liege.

Viitorul intra in competitie din turul 2 preliminar al UEFA Europa League, gratie victoriei din Cupa Romaniei. De partea cealalta, FCSB si Universitatea Craiova vor juca si in primul tur preliminar al competitiei.