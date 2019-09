"O sa aiba de furca la Genk!" Belgienii au mai transferat un jucator pe postul lui Ianis Hagi! Anuntul lui Boloni

Antrenorul lui Antwerp, Ladislau Boloni, a vorbit despre sansele lui Ianis Hagi de a se adapta la Genk.

Fostul selectioner al Romaniei, care antreneaza in prezent in Belgia la Antwerp, a vorbit intr-un interviu acordat celor de la Adevarul despre sansele lui Ianis Hagi la noua echipa si despre ce il asteapta acolo.

Hagi a inceput destul de timid noua sa aventura din Belgia, nereusind sa se impuna in primul 11 al celor de la Genk. Mijlocasul are o concurenta solida pe postul sau, acolo fiind si Patrik Hrosovsky, adus de la Victoria Plzen din Cehia pentru 5.2 milioane de euro.

De asemenea suporterii au asteptari foarte mari de la Ianis Hagi, acesta fiind vazut ca un posibil inlocuitor pentru uncraineanul Ruslan Malinovskyi, care a plecat la Atalanta, in Italia, pentru 14 milioane de euro.

"Eu n-am stat sa-i urmaresc meciurile, dar am vazut niste secvente cu el. Intr-adevar, cand pune piciorul pe minge, poate fi decisiv. Dar are concurenta marer la Genk! Acolo, pe postul lui, a fost transferat cel mai bun om de la Plzen. O sa aiba de furca Hagi! Adaptarea lui va necestia timp. In putinele aparitii pe care le-a avut, a facut si lucruri bune. Dar mai are o problema. Ianis a fost adus pentru a-l inlocui pe Malinovskiy, plecat la Atalanta. Ucraineanul era liderul celor de la Genk si un jucator extrem de respectat de public si de colegi. De aceea, misiunea lui Hagi e cu atat mai dificila.", a declarat Ladislau Boloni.

Fostul selectioner a facut trimitere si la nivelul mult mai ridicat din campionatul Belgiei spunand ca nu se astepta ca Gent sa se impuna atat de clar in fata Viitorului Constanta in Europa League:

"Sincer, ma asteptam la mai mult. Mai ales ca eu vad Viitorul ca fiind cea mai talentata echipa din competitia interna, cu cei mai multi jucatori de perspectiva. Ma asteptam ca o astfel de echipa sa puna mai multe probleme unei formatii precum Gent.", a spus Boloni.

Ianis Hagi va juca in Champions League sezonul acesta. Genk face parte din Grupa E a competitiei si va da piept cu Liverpool, Napoli si Salzburg.