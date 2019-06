TRAGERE LA SORTI EUROPA LEAGUE, TURUL 2, ORA 15.00 | Craiova poate avea un adversar infernal, incep problemele si pentru FCSB, Viitorul intra in competitie!

Astazi de la ora 14.00, LIVE pe www.sport.ro, are loc tragerea la sorti pentru al 2-lea tur preliminar din UEFA Europa League.

Doua dintre reprezentantele Romaniei in Europa League, FCSB si Universitatea Craiova, si-au aflat marti adversarele din primul tur preliminar. FCSB va juca impotriva celor de la Milsami Orhei, in timp ce Universitatea Craiova o va intalni pe Sabail din Azerbaijan.

In turul 2 va intra si castigatoarea Cupei Romaniei, Viitorul, in cursa. Toate cele 3 reprezentante ale Romaniei isi vor afla adversarele posibile in tragerea la sorti de astazi de la Nyon.

Iata cu cine pot pica in turul 2 cei de la FCSB:

FC Ordabasy Shymkent (KAZ) sau FC Torpedo Kutaisi (GEO)

BK Häcken (SWE)

Alashkert FC (ARM) sau FK Makedonija Skopje (MKD)

PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 (BUL)

Maccabi Haifa FC (ISR) sau NS Mura (SVN)

SK Brann (NOR) sau Shamrock Rovers FC (IRL)

Iata cu cine pot pica in turul 2 cei de la U Craiova:

Aris Salonic FC (GRE)

Esbjerg fB (DEN)

Vitória SC (POR)

Wolverhampton Wanderers FC (ENG)

Budapest Honvèd FC (HUN) sau FK Žalgiris Vilnius (LTU)

FK Partizan (SRB)

Iata cu cine pot pica cei de la Viitorul in turul 2:

Malmö FF (SWE) or Ballymena United FC (NIR) or NSÍ RunavÌk (FRO)

Royal Antwerp FC (BEL)

Molde FK (NOR) or KR Reykjavík (ISL)

FC Zorya Luhansk (UKR)

Aberdeen FC (SCO) or RoPS Rovaniemi (FIN)

Reactia lui Becali dupa tragere

Patronul celor de la FCSB nu da mare importanta celor de la Milsami Orhei. Este singur ca FCSB va trece fara probleme de moldoveni.

"Eu o sa incep sa vorbesc de prin play-off sau cand ne aflam adversarii din grupe. Acum nu am ce sa vorbesc de Europa League. Avem una dintre cele mai bune echipe in tururile astea, nu are rost sa mai discutam despre adversari.



Obiectivul e sa prindem grupele si noi suntem favoriti sa jucam in grupe. Sa ma intrebati prin play-off sau in grupe de adversari. Ala e obiectivul nostru si o sa mai vorbim atunci de Europa League. Acum e incalzire!" a spus Gigi Becali pentru Fanatik.