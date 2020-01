Atac fara precedent al lui Boloni: "Are probleme psihice!" Cum l-a desfiintat antrenorul pe unul din jucatorii sai de baza

Ladislau Boloni a reactionat dur, dupa ce unul din jucatorii sai a intarziat la antrenament.

Boloni nu si-a mai putut stapani nervii si a avut o reactie dura cu privire la unul din jucatorii sai. Este vorba despre Didier Lamkel Ze, un atacant camerunez, care ii face probleme mai mereu lui Boloni.

Duminica, Didier a lipsit de la antrenament, iar cand colegii l-au intrebat pe Boloni de ce acesta nu este prezent la sesiunea de pregatire, raspunsul romanului a fost: "Didier are probleme psihice, foarte des. Nu vreau sa spun mai multe."

La doar o zi diferenta, atacantul camerunez a fost din nou la un pas sa lipseasca de la antrenament, dupa ce a ratat autobuzul care duce echipa la terenurile de pregatire. Ca sa nu o comita din nou, Didier a apelat la unul din suporterii echipei belgiene pentru a-l duce la antrenament.

Cei doi si-au facut o poza pe care au postat-o pe Instagram si in cele din urma, atacantul a ajuns la antrenament. Didier este un fel de Mario Balotelli al belgienilor, fiind implicat in mai multe scandaluir. In luna decembrie a anului trecut, atacantul i-a aplicat un pumn in figura unui coleg si a fost exclus din lot. In aceeasi luna a avut un conflict si cu Boloni, pentru ca voia sa intre in teren la un meci de campionat.

Didier Lamkel Ze (23 de ani) are 17 prezente pentru Antwerp in acest sezon si a reusit sa marcheze 6 goluri si sa ofere 2 pase decisive. Echipa antrenata de Boloni este pe locul 4 in Belgia, cu 39 de puncte in 21 de meciuri. Antwerp este la 10 puncte distanta de liderul Anderlecht.