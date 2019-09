Ladislau Boloni atac la ultrasii din peluza Romaniei: "De asta suntem considerati tiganii Europei!" Mesajul fostului mare jucator

Ladislau Boloni a avut o iesire nervoasa la adresa suporterilor romani care au creat probleme la cele doua meciuri ale Romaniei.

Ultrasii din peluza Romaniei s-au facut remarcati in intreaga Europa dupa ultimele doua meciuri din campania de calificari pentru Euro 2020.

Desi au fost rugati inainte de aceste partide sa se abtina de la asemenea abateri pentru nu a risca sa jucam urmatoarele meciuri de acasa cu portile inchise, meciuri foarte importante in vederea calificarii, suporterii nu au tinut cont.

La meciul cu Spania suporterii au inceput sa huiduie in timpul momentului de reculegere in memoria fiicei lui Luis Enrique, decedata recent. Nu au lipsit din peisaj nici tortele, petardele si deja obisnuitele scandari xenofobe. Punctul culminant de la meciul cu Spania a fost atunci cand doi suporteri romani au intrat pe terenul de fotbal, incurcand buna desfasurare a partidei.

Scandarile xenofobe nu au lipsit nici de la a 2-a partida, cea impotriva Maltei si Romania risca suspendarea terenului.

Ladislau Boloni a spus: "Eu sunt ungur. Va intreb: si care e vina noastra?

Antrenorul lui Antwerp a fost profund deranjat de atitudinea suporterilor pe parcursul celor doua partide si a comentat intr-un interviu acordat celor de la Adevarul:

"Da. E o lipsa de educatie totala. Una deosebit de dureroasa. Prietenul meu cel mai bun e un roman pe care nu concep sa nu-l vizitez atunci cand ma duc acasa la Targu Mures. Si cum ar fi ca la un meci, el sa sara si sa scandeze <Afara, afara, cu ungurii din tara>? E o dobitocie atat de mare! Pur si simplu, asa ceva e peste puterea mea de intelegere! Nu vreau sa accept ca nivelul cultural din Romania a ajuns atat de jos. Si credeti-ma, as spune la fel daca ar exista scandari similare impotriva romanilor in Bulgaria sau in Ungaria! Si e groaznic ca au fost astfel de scandari murdare in meciuri cu Spania si cu Malta, fara nicio legatura cu Ungaria!"

Boloni: "Imi dau seama de ce suntem considerati tiganii Europei!"

"Ei bine, cand vad asemenea episoade si cand aud ca se scandeaza impotriva ungurilor in meciuri cu Spania si cu Malta, atunci imi dau seama de ce suntem considerati tiganii Eurorpei! Si atentie, n-am nimic cu tiganii, dar stiti ce vreau sa spun. Astfel de manifestari grobiene nu vin doar din partea unui grup restrans, nu sunt doar 10-20 de insi care fac asa ceva la meciuri si pe care dumneavoastra ii numiti huligani. Drama e ca in Romania sunt milioane de oameni cu astfel de comportament, cu o astfel de gandire. Si sunt tolerati de cei din jur. Asta e un lucru cu adevarat trist...", a incheiat fostul selectioner, Ladislau Boloni.

Romania va juca urmatoarele doua meciuri acasa cu Norvegia si cu Suedia, meciurile de care depinde direct calificarea noastra. Din cauza evenimentelor, aceste meciuri risca sa se joace cu tribunele goale.