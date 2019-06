"Regele" Hagi declaratie RAZBOINICA despre duelul cu Antwerp! "Incercam sa fim mai buni" Ce spune despre intalnirea cu Boloni

Viitorul va intalni Antwerp in preliminariile Europa League.

Viitorul va juca in turul 2 preliminar Europa League impotriva echipei antrenate de Boloni, Royal Antwerp, iar Gica Hagi a oferit primele declaratii referitoare la partida si la intalnirea cu Boloni cu care a avut un schimb de replici acide de mai multe ori.

"Un meci greu, un meci dificil, pentru ca ei au crescut frumos in ultimii doi ani, de cand e Loti acolo. O echipa puternica, o echipa care am inteles ca si din punct de vedere fizic sta foarte bine. Jucatori atletici care joaca un fotbal foarte bun. Vom vedea. Incercam sa fim mai buni ca ei. daca om putea bine, daca nu, vom vedea si minusurile pe care le avem. Au un antrenor forate bun si s-a vazut ca in ultimii doi ani au facut progrese importante si au ajuns sa se bata la campionat" a spus Gica Hagi pentru Digi

A avut un conflict cu Boloni



Gica Hagi a avut un recent un conflicat cu Ladislau Boloni, care a spus ca perfomantele lui Gica Hagi nu trebuie puse pe aceeasi treapta cu cele ale Nadiei Comaneci sau cu cele ale lui Ivan Patzaichin. Hagi a replicat si a spus "ii trebuie vreo 4 zile sa-mi citeasca CV-ul"

"O sa imi faca placere sa il vad, si el probabil pe mine. Ne vom saluta si fiecare vrea sa castige, asa cum se intampla cu ex-fotbalistii. Am jucat impreuna, acum sa vedem. O sa fie un meci interesant, speram sa facem fata" a mai spus Hagi

Viitorul infrangere in amicalul cu Olympiakos



Viitorul a pierdut cu 2-3 amicalul cu Olyimpiakos, disputat miercuri seara. Golurile echipei antrenate de Hagi au fost marcate de Ganea si Iancu, in schimb ce pentru greci au marcat Manos, Podence si Giliere.