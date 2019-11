BOLONI, OUT?! Antwerp i-ar fi gasit inlocuitor antrenorului roman! Cine vine sa ii ia locul pe banca tehnica

Antwerp i-a gasit inlocuitor lui Ladislau Boloni.

Marc Wilmots, fostul selectioner al Belgiei, acum pe banca Iranului, ar putea fi noul antrenor al lui Royal Antwerp in locul romanului Ladislau Boloni, scrie cotidianul Het Nieuwsblad.

Marc Wilmots a preluat in urma cu jumatate de an nationala Iranului, insa pare aproape sa puna capat acestei experiente, nu din cauza rezultatelor obtinute de echipa, ci fiindca nu si-a primit banii la timp. Tehnicianul belgian ar vrea sa-si rezilieze contractul si asteapta raspunsul federatiei iraniene.

In varsta de 50 de ani, Wilmots a condus selectionata Belgiei intre 2012 si 2016, iar apoi pe cea a Coasta de Fildes, in 2017.

Potrivit Het Nieuwsblad, Wilmots ar putea antrena in Belgia in cazul in care Antwerp ar renunta la Ladislau Boloni.

Romanul o pregateste din vara lui 2017 pe Antwerp, cu care a avut rezultate bune, insa echipa are in ultima perioada rezultate sub asteptari. In clasament, gruparea flamanda este acum pe locul 7, cu 21 de puncte, avand un meci mai putin disputat.

In revista Sport/Foot Magazine, fostul international belgian Marc Degryse a estimat ca "Ladislau Boloni a pierdut controlul la Antwerp".

"Spre deosebire de Genk (echipa la care joaca Ianis Hagi - n. r.), Antwerp este obisnuita sa conduca pe tabela de scor, dar risipeste acest avantaj. Este ciudat cu un antrenor atat de organizat. Clubul acesta trece prin prima sa criza de cand a revenit in prima divizie, iar cand stii ce ambitie uriasa au sefii sai, te gandesti ca asta nu poate continua, ca exista riscul sa fie luate decizii drastice. Lui Boloni ii place sa provoace conflicte in cadrul lotului, este un fel de a proceda care poate fi aparat, dar cand un Lior Refaelov se regaseste pe banca, cand un Sinan Bolat nu reuseste sa nu ia gol, intelegi ca nu acesti doi oameni de baza vor readuce linistea", a scris Degryse.

Antwerp ocupa locul 7 in acest sezon, iar sansele clubului de a ajunge in Champions League sunt tot mai diminuate. Echipa lui Boloni a ratat si calificarea in Europa League din acest sezon, iar tensiunea din vestiarul clubului belgian este tot mai mare.