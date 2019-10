Ladislau Boloni: "In curand, voi ajunge sa bat pe toata lumea. Si pe sotia mea" Antwerp a condus cu 2-0, dar meciul s-a terminat egal si Boloni si-a iesit din minti

Ladislau Boloni a glumit la conferinta de presa dupa ce echipa s-a nu a reusit sa isi pastreze avantajul de doua goluri.

Antwerp putea urca pe locul 3 in campionatul din Belgia daca reusea sa o invinga pe Standard Liege in meciul de duminica seara. Echipa lui Boloni incepuse foarte bine meciul si in minutul 55 Antwerp conducea cu 2-0. Totusi, dupa doua centrari care au fost urmate de niste greseli in defensiva echipei lui Boloni, Standard Liege a restabiilit egalitatea.

Ladislau Boloni: "Pot continua sa le explic totul cu afectiune baietilor mei"

"Am luat deja sapte sau opt goluri dupa asemenea centrari din flancuri. Am discutat cu jucatorii, le-am aratat imagini, am lucrat la antrenamente. Nu e usor sa corectezi aceste erori, dar incercam. Pot continua sa le explic totul cu afectiune baietilor mei", a spus Boloni dupa meci.

Boloni: "Voi ajunge sa bat pe toata lumea"

"A doua varianta ar fi sa iau un bat si sa incep sa-mi bat jucatorii, poate ca astfel vor intelege care sunt datoriile lor. Sa procedez asa? Poate fi riscant pentru mine. In curand, voi ajunge sa bat pe toata lumea. Si pe sotia mea, cand ajung acasa. Vreau sa evit asta", a mai spus Boloni.

Antwerp este pe locul patru in Belgia cu 17 puncte in 9 meciuri.