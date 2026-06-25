Vândut de Rapid în urmă cu doi ani, la Sparta Praga, cu două milioane de euro, Krasniqi nu a reușit să impresioneze în Cehia, iar după doar un sezon a fost împrumutat la Legia Varșovia. Kosovarul nu i-a convins nici pe polonezi, care au decis să nu activeze opțiunea de transfer definitiv.

Ermal Krasniqi ar urma să semneze cu Amedspor

În continuare sub contract cu Sparta Praga, Krasniqi nu pare să mai intre în planurile vicecampioanei Cehiei. Extrema dreaptă și-a găsit acum o nouă echipă și ar putea juca în prima ligă din Turcia.

Krasniqi ar fi ajuns deja în Turcia pentru a purta ultimele discuții cu nou-promovata Amedspor și a efectua vizita medicală. Dacă totul decurge bine, kosovarul va semna și contractul, anunță Kosovo Football.

Amedspor, club din Diyarbakır, va juca în premieră în prima ligă din Turcia, după promovarea directă obțină în luna mai. Echipa a fost preluată în această vară de antrenorul albanez Besnik Hasi (54 de ani), care a lucrat ultima dată la Anderlecht.

Dublu campion în Kosovo cu FC Ballkani, Krasniqi a avut o perioadă strălucită în România. Cumpărat de CFR Cluj cu 350.000 de euro, extrema a reușit 5 goluri și 4 pase decisive într-un an, iar ulterior a plecat la Rapid pentru un milion de euro.

În Giulești, Krasniqi a reușit 6 goluri și 3 assist-uri în jumătate de sezon, statistici suficiente cât să îi dubleze suma de transfer la Sparta Praga, în 2024.