Marius Niculae, emoționat de retragerea lui Cristiano Ronaldo: „A fost un privilegiu”

Marius Niculae, emoționat de retragerea lui Cristiano Ronaldo: „A fost un privilegiu” Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Marius Niculae (45 de ani), fost coleg de cameră cu Cristiano Ronaldo (41) la Sporting Lisabona, nu și-a putut ascunde emoțiile după retragerea starului lusitan de la naționala Portugaliei.

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Din articol

Niculae a vorbit la superlativ despre atacantul lui Al-Nassr. A spus că pentru el a fost un privilegiu să fie coechipier cu CR7. Cei doi au fost evoluat împreună în sezonul 2002-2003. 

Marius Niculae, emoționat de retragerea lui Cristiano Ronaldo

„Unele capitole sunt pur și simplu prea speciale pentru a fi uitate vreodată…

Îmi amintesc și acum acele zile în care împărțeam același univers fotbalistic cu Cristiano, înainte ca lumea să știe cât de extraordinar avea să devină parcursul său.

Astăzi, Portugalia își ia rămas-bun de la unul dintre cele mai importante capitole din istoria sa fotbalistică. Nu un rămas-bun de la fotbal, ci un rămas-bun de la tricoul echipei naționale – un tricou pe care l-a purtat cu atâta mândrie, pasiune și determinare.

Niculae: „Unele amintiri durează o viață întreagă”

De la un tânăr visător, la o legendă mondială. Ce parcurs! A fost un privilegiu să pot împărtăși o mică parte din el.

Mulțumesc, Cristiano. Unele amintiri durează o viață întreagă”, a scris Marius Niculae, pe Instagram

Marius Niculae și Cristiano Ronaldo

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Omul care a condus Portugalia către succes

Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei după 234 de selecții, 146 de goluri și 45 de pase decisive. 

CR7 a câștigat în tricoul lusitan de două ori Liga Națiunilor (2019 și 2025) și o dată Campionatul European (2016). Până la Ronaldo, Portugalia nu câștigase nicio competiție internațională majoră. 

„Portugalia va rămâne mereu în sufletul meu. A venit momentul să retrag tricoul cu numărul 7 al echipei naționale. Nu am simțit niciodată că îmi aparține, dar timp de 23 de ani am avut privilegiul și responsabilitatea de a-l purta”, a transmis Ronaldo. 

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