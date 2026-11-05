Marius Niculae, emoționat de retragerea lui Cristiano Ronaldo: „A fost un privilegiu”

Niculae a vorbit la superlativ despre atacantul lui Al-Nassr. A spus că pentru el a fost un privilegiu să fie coechipier cu CR7. Cei doi au fost evoluat împreună în sezonul 2002-2003.

Marius Niculae, emoționat de retragerea lui Cristiano Ronaldo

„Unele capitole sunt pur și simplu prea speciale pentru a fi uitate vreodată…

Îmi amintesc și acum acele zile în care împărțeam același univers fotbalistic cu Cristiano, înainte ca lumea să știe cât de extraordinar avea să devină parcursul său.

Astăzi, Portugalia își ia rămas-bun de la unul dintre cele mai importante capitole din istoria sa fotbalistică. Nu un rămas-bun de la fotbal, ci un rămas-bun de la tricoul echipei naționale – un tricou pe care l-a purtat cu atâta mândrie, pasiune și determinare.

Niculae: „Unele amintiri durează o viață întreagă”

De la un tânăr visător, la o legendă mondială. Ce parcurs! A fost un privilegiu să pot împărtăși o mică parte din el.

Mulțumesc, Cristiano. Unele amintiri durează o viață întreagă”, a scris Marius Niculae, pe Instagram.