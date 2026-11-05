S-a aflat motivul! De ce s-a retras, de fapt, Cristiano Ronaldo de la echipa națională

Fanii fotbalului din Portugalia au primit o veste tristă pe parcursul zilei de miercuri, 5 noiembrie. Cristiano Ronaldo, cel mai important jucător din istoria primei reprezentative, și-a anunțat retragerea.

De ce s-a retras, de fapt, Cristiano Ronaldo de la echipa națională

CR7 a îmbrăcat preț de 23 de ani tricoul naționalei Portugaliei, iar despărțirea a fost una dificilă. Prin intermediul unui clip de 5 minute, atacantul și-a citit scrisoarea de adio și, implicit, și-a luat rămas bun de la fanii care l-au susținut în momentele petrecute la prima reprezentativă.

În acest context, iubitorii fotbalului se întreabă care este, de fapt, motivul pentru care veste vine abia acum, în condițiile în care CR7 anunța în urmă cu o lună că va răspunde „prezent” la viitoarele acțiuni ale naționalei.

Jurnaliștii de la A Bola au intrat în „sânul echipei naționale” și au dezvăluit că decizia lui CR7 are legătură cu Jorge Jesus. Starul lusitan ar fi aflat că selecționerul l-ar fi inclus pe lista pentru acțiunea din luna noiembrie, în care Portugalia va întâlni Danemarca (14 noiembrie) și Țara Galilor (17 noiembrie).

Sursa citată mai sus a expus că Cristiano Ronaldo nu mai dorea să evolueze sub comanda lui Jorge Jesus, astfel că a hotărât să se retragă cu o zi înainte de anunțarea convocărilor. Totodată, CR7 nu a purtat nicio discuție cu selecționerul, în condițiile în care nu au mai conversat din 30 septembrie.