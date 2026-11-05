Universitatea Craiova, unică! 'Secțiunea' la care nicio altă echipă din România nu se apropie de olteni

Universitatea Craiova e în lupta pentru titlu, pe locul 2 în clasamentul Superligii, la doar un punct de liderul Dinamo. Dar ceea ce e impresionant e că, pe lângă parcursul foarte bun din campionat, oltenii au făcut față și în Cupa României, dar și în Conference League.

În competiția KO, trupa pregătită de Filipe Coelho e neînvinsă, cu 4 puncte după primele două etape, în cărți pentru accederea în sferturi. Iar în Conference League, de asemenea, Craiova și-a păstrat invincibilitatea după primele două runde. Diseară, de la ora 22:00, confruntarea cu Egnatia, liderul din Albania, va mări bilanțul Craiovei la un capitol la care gruparea din Bănie e unică, în acest sezon.

Universitatea Craiova, echipa din România cu cele mai multe meciuri jucate