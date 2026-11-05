Universitatea Craiova, unică! 'Secțiunea' la care nicio altă echipă din România nu se apropie de olteni

Universitatea Craiova, unică! &#039;Secțiunea&#039; la care nicio altă echipă din România nu se apropie de olteni Superliga
Amir Kiarash
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Formația din Bănie face față pe trei fronturi, iar cifrele demonstrează acest lucru.

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Universitatea CraiovaConference LeagueEgnatia
Din articol

Universitatea Craiova e în lupta pentru titlu, pe locul 2 în clasamentul Superligii, la doar un punct de liderul Dinamo. Dar ceea ce e impresionant e că, pe lângă parcursul foarte bun din campionat, oltenii au făcut față și în Cupa României, dar și în Conference League.

În competiția KO, trupa pregătită de Filipe Coelho e neînvinsă, cu 4 puncte după primele două etape, în cărți pentru accederea în sferturi. Iar în Conference League, de asemenea, Craiova și-a păstrat invincibilitatea după primele două runde. Diseară, de la ora 22:00, confruntarea cu Egnatia, liderul din Albania, va mări bilanțul Craiovei la un capitol la care gruparea din Bănie e unică, în acest sezon.

Universitatea Craiova, echipa din România cu cele mai multe meciuri jucate

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Până în acest punct al sezonului, Universitatea a disputat 27 de partide, în toate competițiile. Așadar, duelul cu Egnatia va fi cel cu numărul 28 din actuala campanie. Nicio altă echipă din România n-a jucat atât de multe partide, precum Craiova, în acest sezon.

În ierarhia echipelor din Superligă cu cele mai multe meciuri jucate, în sezonul 2026-2027, vârful clasamentului arată așa:

*Universitatea Craiova (27 de meciuri): 16 victorii, 7 egaluri, 4 înfrângeri

*Universitatea Cluj (21 de meciuri): 10 victorii, 3 egaluri, 8 înfrângeri

*CFR Cluj (20 de meciuri): 7 victorii, 4 egaluri, 9 înfrângeri

*FCSB (18 meciuri): 7 victorii, 3 egaluri, 8 înfrângeri

*Petrolul (17 meciuri): 9 victorii, 3 egaluri, 5 înfrângeri

*Dinamo (16 meciuri): 12 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere

*Rapid (16 meciuri): 10 meciuri, 4 egaluri, 2 înfrângeri

*Farul (15 meciuri): 6 victorii, 5 egaluri, 4 înfrângeri

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