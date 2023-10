Portughezul s-a transferat apoi la Manchester United, când avea doar 18 ani.

Atacantul român i-a fost ca un frate viitorului star mondial. Îl ducea cu mașina personală de la antrenament acasă, în perioada în care Cristiano nu avea permis de conducere, pentru că nu sărbătorise încă majoratul. „Pe el și pe Miguel Veloso”, își aduce aminte „Săgeată”, pentru Sport.ro. Veloso a ajuns și el la 56 de meciuri pentru naționala Portugaliei.

Marius Niculae: "Nu are nimeni numărul lui de telefon. Poți lua legătura cu Ronaldo doar prin cei doi bodyguarzi"

L-am întrebat pe Marius Niculae dacă a mai vorbit în ultimul timp cu fostul său coleg de cameră, ajuns între timp unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului. „Am vorbit prin bodyguardul lui. Jardel a fost acum câteva luni la el și mi-a transmis salutări. Doar că numărul lui e la secret. Nu-l are nimeni. Poți să iei legătura cu el prin cei doi bodyguarzi personali, care sunt umbra lui. Nu vrea să fie deranjat de nimeni.”, istorisește Marius Niculae, care mai spune că Ronaldo are 20 de persoane în stafful personal, o adevărată armată: fizioterapeut, maseur, antrenor de somn, mental coach, nutriționist, bucătar, etc.

„Mă așteptam ca Ronaldo să devină un jucător mare, dar nu chiar unul dintre cei mai buni din istorie”

Cum era Cristiano la 16-17 ani, adică la începuturile carierei? „Avea tupeu. Chiar mă pufnea râsul când se uita în oglindă și zicea: O să fiu cel mai bun, o să fiu cel mai bun. Se uita la abdomenul lui. Am văzut exercițiul ăsta și la Michael Schumacher. Repeta și el tot timpul în interviuri, în declarații, că e cel mai bun, că are mașina cea mai bună, echipa ce mai bună. Am jucat o dată cu Schumacher un meci demonstrativ, când l-am avut antrenor pe Sir Alex Ferguson, și i-am zis: Dar știi că n-o să le câștigi pe toate. Da, dar subconștientul meu lucrează, iar în momentele grele subconștientul meu îmi transmite mesajele astea. Mi-a mai povestit cum i se întinde pielea 30 de centimetri după fiecare cursă, din cauza acelor viteze foarte mari.”, dezvăluie Niculae.

„Mânca prima oară desertul, iar supa – la sfârșit!”

Fostul atacant al naționalei României, cu 15 goluri în 43 de selecții, povestește în exclusivitate pentru Sport.ro despre ciudățeniile pe care le-a remarcat la puștiul Ronaldo: Mânca felurile invers. Cum zice Lewandowski acum că mănâncă mai întâi desertul, soția lui fiind nutriționistă, așa și Ronaldo, mânca mai întâi desertul, apoi felul doi și la final felul 1, supa. Avea 16 ani atunci. Probabil fără să-și dea seama, fără să-i fi spus cineva. Nu are cum să nu-ți iasă în evidență unul care e la supă când tu ai ajuns la desert”.

Încă de la acea vârstă, Cristiano era obsedat de flotări și de abdomene. „Lucra foarte mult și în cameră și se ducea apoi la oglindă. Era puțin narcisist. Și-și repeta mereu: „O să fiu cel mai bun”. Îl vedeam și când eram la odihnă, scârțâiau toate alea pe acolo și-i ziceam: Ce faci, mă? Lasă-mă să dorm, că m-ai omorât! Din punctul meu de vedere, exagera. Îl vedeam lucrând înainte de antrenamente, îl vedeam după și chiar imediat după ce mânca!”, ne-a mai divulgat actualul director sportiv al naționalelor U20 și U21.

Cristiano Ronaldo are 38 de ani și joacă de la 1 ianuarie 2023 pentru Al Nasr (Arabia Saudită), reușind până acum 11 goluri și 6 assisturi în 11 apariții pentru noua lui echipă. El a marcat vineri, 13 octombrie, golurile 124 și 125 pentru naționala Portugaliei, în meciul cu Slovacia din preiminariile CE, adunând ce-a de-a 202-a selecție!

Ronaldo a înscris 726 de goluri și a dat 231 de assist-uri pentru echipele de club la care a evoluat până acum, în 979 de partide în care a intrat!