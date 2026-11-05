"Refuzăm!" Reacție imediată a Federației Portugheze, după ce Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea

Ronaldo s-a despărțit cu scandal de naționala Portugaliei. A părăsit cantonamentul după meciul cu Norvegia, din 27 septembrie, când a fost rezervă neutilizată, iar ulterior l-a acuzat pe selecționerul Jorge Jesus de promisiuni nerespectate.

Fotbalistul cu cele mai multe meciuri la echipa națională (246) și cele mai multe goluri (146) și-a anunțat retragerea în cursul zilei de joi. Cristiano Ronaldo nu va mai juca pentru Portugalia, care se pregătește în această lună de ultimele meciuri din Liga Națiunilor, cu Danemarca (14 noiembrie) și Țara Galilor (17 noiembrie).

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Amendat cu o sumă modică, 255 de euro, și suspendat 30 de zile, Cristiano Ronaldo putea juca în ultimele două meciuri din Liga Națiunilor, însă a luat decizia definitivă de a nu mai reprezenta Portugalia.

După anunțul lui Ronaldo, Federația Portugheză de Fotbal a emis un comunicat în care elogiază cariera impresionantă a atacantului de la Al Nassr și anunță ferm că "refuză să lase această despărțire să aibă loc fără omagiul cuvenit", referindu-se la organizarea unui eveniment care să marcheze acest moment.

"Federația Portugheză de Fotbal își exprimă cea mai profundă recunoștință față de căpitanul său etern, Cristiano Ronaldo, care și-a anunțat astăzi retragerea definitivă din echipa națională. Cu profundă recunoștință și imensă admirație, Federația Portugheză de Fotbal elogiază public cariera absolut extraordinară a lui Cristiano Ronaldo în slujba țării noastre și îi mulțumește pentru tot ceea ce a realizat.

Mai mult decât un sportiv de excepție, căpitanul nostru a fost un lider care ne-a inspirat, un exemplu de devotament și simbolul suprem al spiritului naționalei noastre. De-a lungul unei cariere internaționale legendare, cu 234 de selecții și 146 de goluri, căpitanul a purtat țara pe umeri, a doborât recorduri și a condus echipa spre momente care vor rămâne pentru totdeauna înscrise în istoria fotbalului portughez.

Fiecare picătură de sudoare, fiecare gol decisiv și fiecare banderolă de căpitan purtată cu mândrie pe teren au reflectat dragostea sa necondiționată pentru tricoul nostru. Devotamentul și moștenirea sa depășesc granițele terenului de fotbal.

Cristiano Ronaldo a dus numele Portugaliei pe cele mai înalte culmi și a inspirat generații de tineri care visează să-i calce pe urme, fiind, pentru mulți dintre noi, cel mai bun jucător din toate timpurile!

Prin urmare, Federația Portugheză de Fotbal refuză să lase această despărțire să aibă loc fără omagiul cuvenit. Ne dorim cu toată convingerea să organizăm, să pregătim, să participăm și să contribuim activ la un omagiu pe măsura carierei extraordinare a lui Cristiano Ronaldo, prin care suporterii și întreaga țară să-l poată aplauda și celebra, încă o dată, pe jucătorul care ne-a oferit atât de mult.

Mulțumim pentru tot, CĂPITANE! Aceasta va fi întotdeauna casa ta! Să ajungem la golul 1.000!!!", a transmis Federația Portugheză de Fotbal.