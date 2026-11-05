GALERIE FOTO Sora lui Cristiano Ronaldo, mesaj cu direcție după retragerea portughezului

Sora lui Cristiano Ronaldo, mesaj cu direcție după retragerea portughezului Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Katia Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo, a postat un mesaj imediat după ce starul portughez și-a anunțat retragerea de la echipa națională.

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Din articol

Jucătorul cu cele mai multe meciuri la echipa națională (246) și cele mai multe goluri (146) a luat decizia de a pune capăt carierei sale în tricoul Portugaliei.

Federația lusitană a anunțat faptul că pregătește un eveniment de retragere grandios pentru cel mai mare jucător al Portugaliei.

Mesajul postat de sora lui Cristiano Ronaldo: „Îți spun atât”

Katia Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo, a reacționat după aflarea veștii că fratele ei pune capăt carierei la echipa națională.

Sora fostului start de la Real Madrid, Manchester United și Juventus nu s-a ferit să posteze un mesaj enigmatic în care lasă la interpretarea cititorilor ce a vrut să transmită.

„Aș putea spune atât de multe. Dar… timpul va spune cu siguranță… Până atunci, îți spun atât: ești extraordinar, ești uriaș. Ești o legendă”, a scris sora lui Cristiano Ronaldo.

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Katia Aveiro a postat ulterior și un mesaj mai lung alături de o poză cu ei de când Cristiano era doar un copil.

„Astăzi, lumea își ia rămas-bun de la tine din echipa națională a Portugaliei. Eu, ca sora ta, privesc în urmă și simt o mândrie care abia încape în piept. Știu prin ce lupte ai trecut, știu tot ceea ce ai oferit țării noastre și cunosc drumul extraordinar pe care l-ai construit. Ai schimbat cursul propriului destin și ai dus Portugalia cu tine.

Astăzi este o zi tristă, da. Dar ciclurile se închid pentru ca altele să poată începe. Timpul este suveran și, dacă există ceva care încă are nevoie de un răspuns, poate că mâine totul se va vedea mai clar. Onoarea ta și drumul tău sunt mai importante decât orice despărțire.

Această fotografie poate că nu este de o calitate foarte bună, dar are o importanță uriașă pentru mine. Păstrează o parte din povestea noastră și îmi amintește mereu că, înainte să fii Cristiano Ronaldo, omul pe care îl admiră întreaga lume, ai fost și vei rămâne fratele meu, băiatul meu.

Te iubesc. Sunt infinit de mândră de tine” a mai scris Katia Aveiro pe Instagram.

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