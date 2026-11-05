Jucătorul cu cele mai multe meciuri la echipa națională (246) și cele mai multe goluri (146) a luat decizia de a pune capăt carierei sale în tricoul Portugaliei.

Federația lusitană a anunțat faptul că pregătește un eveniment de retragere grandios pentru cel mai mare jucător al Portugaliei.

Mesajul postat de sora lui Cristiano Ronaldo: „Îți spun atât”

Katia Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo, a reacționat după aflarea veștii că fratele ei pune capăt carierei la echipa națională.

Sora fostului start de la Real Madrid, Manchester United și Juventus nu s-a ferit să posteze un mesaj enigmatic în care lasă la interpretarea cititorilor ce a vrut să transmită.

„Aș putea spune atât de multe. Dar… timpul va spune cu siguranță… Până atunci, îți spun atât: ești extraordinar, ești uriaș. Ești o legendă”, a scris sora lui Cristiano Ronaldo.