VIDEO "Vrei să mergi în România sau să rămâi aici?" Cum a răspuns Bîrligea, la conferința lui Frosinone

&quot;Vrei să mergi în România sau să rămâi aici?&quot; Cum a răspuns Bîrligea, la conferința lui Frosinone Stranieri
SPORT.RO
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Daniel Bîrligea (26 de ani) a susținut o conferință de presă înainte de Cagliari - Frosinone, meci programat sâmbătă, de la 16:00, în Serie A.

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Cu șanse mari de titularizare contra lui Cagliari, după ce Antonio Raimondo s-a accidentat, Daniel Bîrligea a apărut joi în fața presei italiene și a vorbit despre adaptarea sa la Frosinone.

Daniel Bîrligea, prezent la conferință înainte de Cagliari - Frosinone: "Vrem să creștem și să progresăm"

"A fost o plăcere să revin în Italia, iar faptul că știam limba m-a ajutat, pentru că este foarte importantă pentru colaborarea din echipă. Am luat-o de jos, apoi am găsit un grup extraordinar și mă simt foarte bine", a spus Bîrligea, citat de TMW.

Despre meciul cu Cagliari, atacantul împrumutat de la FCSB a spus: "Se anunță un meci greu, ca întotdeauna. Trebuie să fim concentrați. Am început bine sezonul și vrem să continuăm la fel. Vrem să creștem și să progresăm. Suntem tineri și puternici și putem realiza în continuare lucruri importante. Nu contează cine este titular sau cine intră de pe bancă. Trebuie să fim un grup unit, așa cum ne îmbrățișăm după fiecare gol".

Bîrligea, întrebat dacă preferă să meargă la națională sau să rămână la Frosinone

Ulterior, un jurnalist italian l-a întrebat pe Bîrligea dacă ar prefera să meargă în România, pentru meciurile echipei naționalei din această lună, sau dacă ar vrea să rămână în Italia pentru continuarea pregătirilor cu echipa de club. Răspunsul său nu a lăsat loc de interpretări.

"Deocamdată nu au venit convocările oficiale. M-aș bucura să fiu convocat și voi da totul, ca întotdeauna, pentru echipa națională. Este mereu o plăcere să joci pentru țara ta, să joci și să lupți chiar și în momentele dificile, chiar și atunci când nu mai există o miză. Este întotdeauna important să joci. Am primit o convocare preliminară, dar le așteptăm pe cele oficiale".

Frosinone are un start de sezon fantastic, cu 20 de puncte obținute în primele 10 etape și locul 6 în Serie A. Bîrligea a fost întrebat și dacă echipa sa ar putea schimba ceva din punct de vedere tactic.

"Avem tactica noastră, lucrurile merg foarte bine, de ce am schimba? Poate că ceilalți trebuie să-și pună întrebări și să se adapteze", a răspuns Bîrligea.

Daniel Bîrligea, în premieră titular în Serie A, la Cagliari - Frosinone

După un start greoi în Italia, cu puține minute, Daniel Bîrligea a spart gheața în meciul cu Lecce (5-1), de săptămâna trecută, când a fost introdus în minutul 70 și a înscris două goluri pentru Frosinone.

În runda următoare, la 2-0 contra lui Torino, atacantul împrumutat de la FCSB a profitat de accidentarea titularului de drept Antonio Raimondo și a intrat pe teren în minutul 30. Chiar dacă nu a mai reușit să înscrie, Bîrligea l-a convins pe antrenorul Massimiliano Alvini că merită să fie titular în absența lui Raimondo.

Gazzetta dello Sport anunță că Bîrligea are șanse foarte mari să fie titular în partida Cagliari - Frosinone, programată sâmbătă, de la ora 16:00, în runda a 11-a din Serie A.

Bîrligea i-a luat astfel fața lui Tomas Bobcek (25 de ani), atacantul cumpărat în această vară de la Lechia Gdansk cu 10,7 milioane de euro și devenit cel mai scump fotbalist din istoria lui Frosinone. Slovacul a prins puțin peste 40 de minute în Serie A, nu a înscris, și este doar a treia variantă de atacant, după Raimondo și Bîrligea.

Pentru Bîrligea ar fi o titularizare în premieră în Serie A. Românul a început din primul minut doar partida din Cupa Italiei cu Sassuolo, pierdută la loviturile de departajare.

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