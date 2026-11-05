România s-a calificat în premieră la acest Mondial, fiind una dintre cele mai bune echipe clasate pe locurile secunde în ultima fază a calificărilor pentru EURO 2026.

La turneul final de la Doha, tricolorii pregătiți de selecționerul Mircea Diaconescu, care între timp au făcut trecerea la categoria U18, au fost repartizați în grupa K, alături de Mexic, Camerun și Venezuela.

FRF.ro a anunțat lotul României pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar:

Portari

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundași

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), Alexandru MILOIU (SS Lazio | Italia), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria)

Mijlocași

Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanți

Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

Campionatul Mondial U17 se va disputa la baza sportivă Aspire Zone din Doha, iar toate meciurile României vor fi transmise în direct la AntenaPLAY.

Programul României la Campionatul Mondial U17

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic – ROMÂNIA

Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela – ROMÂNIA

Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA – Camerun

48 de echipe participă la Campionatul Mondial U17, fiind repartizate în 12 grupe a câte 4. Primele două echipe clasate în fiecare grupă, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea, se vor califica în șaisprezecimile de finală. Începând cu această fază a competiției, turneul se va desfășura în sistem eliminatoriu.

Meciurile se vor disputa în complexul Aspire Zone din Doha, exceptând marea finală, care va avea loc pe stadionul Ahmad bin Ali.

Biletele pentru meciurile de la Campionatul Mondial U17 sunt disponibile pe site-ul FIFA.com.

Grupele de la Campionatul Mondial U17