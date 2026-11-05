Echipa pregătită de Daniel Pancu a bifat nouă victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și două înfrângeri în 14 etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României.

Cu 30 de puncte, Rapid ocupă a treia treaptă a podiumului. Giuleștenii se află la două lungimi în spatele Universității Craiova (locul secund) și la trei de liderul Dinamo.

Turcii sunt gata să transfere un titular de la Rapid! 30.000 de euro salariu pentru fotbalistul fără selecții la națională

Conform Digi Sport, Basaksehir a pus ochii pe Răzvan Onea, care nu are nicio selecție la prima reprezentativă de fotbal a României, și sunt gata să-l atragă la Istanbul cu un salariu de 30.000 de euro.

Sursa menționată a explicat și că Rapid a contracarat oferta turcilor, dar Onea pare că strâmbă din nas și că e tentat să-și încerce norocul în străinătate.

Rămâne, așadar, de văzut ce se va întâmpla cu transferul lui Răzvan Onea, al cărui contract cu Rapid expiră la finalul stagiunii următoare. 850.000 de euro este cota fundașului lateral, conform site-urilor de specialitate.

Cifrele lui Răzvan Onea

Rapid: 130 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 6 pase decisive

130 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 6 pase decisive ACSM Poli Iași: 65 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 3 pase decisive

65 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 3 pase decisive CS Afumați: 32 meciuri jucate, 1 gol înscris, 3 pase decisive

32 meciuri jucate, 1 gol înscris, 3 pase decisive LPS Satu Mare U19: 1 meci jucat, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Cum arată clasamentul Superligii României