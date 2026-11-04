Miercuri seara se dispută ultimele nouă meciuri din etapa a patra din ”faza ligii” UCL, de la 19:45 și 22:00.
LIVE TEXT Răzvan Marin în AEK - Real Madrid, Dennis Man în PSV - Club Brugge, plus Liverpool, Arsenal și Manchester City azi în Champions League!
Partidele din etapa a patra UCL, LIVE TEXT pe Sport.ro.
Rezultatele și marcatorii de marţi din etapa a patra din Champions League
Galatasaray Istanbul - VfB Stuttgart 2-0
A marcat: Aleksei Batrakov 12, 15.
Şahtior Doneţk - Sporting Lisabona 0-1, la Londra
A marcat: Issa Doumbia 59.
Atletico Madrid - Bayern Munchen 0-2
Au marcat: Lennart Karl 54, Konrad Laimer 74.
FC Barcelona - Aston Villa 3-0
Au marcat: Lamine Yamal 7, Raphinha 52, 64.
Bodo/Glimt - Lille OSC 0-0
Feyenoord Rotterdam - Inter Milano 0-3
Au marcat: Yann Bisseck 8, Pio Esposito 34, Piotr Zielinski 54.
LASK Linz - Slovan Bratislava 4-0
Au marcat: Kasper Joergensen 19, 37, Robert Ljubicic 44, Samuel Adeniran 48.
Manchester United - AS Roma 3-2
Au marcat: Bruno Fernandes 58 - penalty, Matheus Cunha 83, 86, respectiv Matias Soule 11, Donyell Malen 18 - penalty.
Cartonaş roşu: Matheus Cunha 90+1.
Villarreal - Paris Saint-Germain 0-6
Au marcat: Joao Neves 9, Desire Doue 12, Senny Mayulu 13, Fabian Ruiz 17, 50, David Boly 78.
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