LIVE TEXT Răzvan Marin în AEK - Real Madrid, Dennis Man în PSV - Club Brugge, plus Liverpool, Arsenal și Manchester City azi în Champions League!

Răzvan Marin în AEK - Real Madrid, Dennis Man în PSV - Club Brugge, plus Liverpool, Arsenal și Manchester City azi în Champions League! Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partidele din etapa a patra UCL, LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
Razvan MarinDennis ManReal MadridLiverpoolArsenalManchester City
Din articol

Miercuri seara se dispută ultimele nouă meciuri din etapa a patra din ”faza ligii” UCL, de la 19:45 și 22:00.

AEK Atena - Real Madrid

Fenerbahce Istanbul - Liverpool

Borussia Dortmund - Betis Sevilla

FC Porto - Napoli

Lens - Como

PSV Eindhoven - Club Brugge

RB Leipzig - Manchester City

Slavia Praga - Arsenal

Viking Stavanger - Sabah FK

Clasamentul din Champions League

Clasamente oferite de Sofascore

Rezultatele și marcatorii de marţi din etapa a patra din Champions League

Galatasaray Istanbul - VfB Stuttgart 2-0

A marcat: Aleksei Batrakov 12, 15.

Şahtior Doneţk - Sporting Lisabona 0-1, la Londra

A marcat: Issa Doumbia 59.

Atletico Madrid - Bayern Munchen 0-2

Au marcat: Lennart Karl 54, Konrad Laimer 74.

FC Barcelona - Aston Villa 3-0

Au marcat: Lamine Yamal 7, Raphinha 52, 64.

Bodo/Glimt - Lille OSC 0-0

Feyenoord Rotterdam - Inter Milano 0-3

Au marcat: Yann Bisseck 8, Pio Esposito 34, Piotr Zielinski 54.

LASK Linz - Slovan Bratislava 4-0

Au marcat: Kasper Joergensen 19, 37, Robert Ljubicic 44, Samuel Adeniran 48.

Manchester United - AS Roma 3-2

Au marcat: Bruno Fernandes 58 - penalty, Matheus Cunha 83, 86, respectiv Matias Soule 11, Donyell Malen 18 - penalty.

Cartonaş roşu: Matheus Cunha 90+1.

Villarreal - Paris Saint-Germain 0-6

Au marcat: Joao Neves 9, Desire Doue 12, Senny Mayulu 13, Fabian Ruiz 17, 50, David Boly 78.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
LIVE UPDATE | Midterms 2026. Democrații obțin prima victorie în Senat. Primele rezultate ale alegerilor din SUA
LIVE UPDATE | Midterms 2026. Democrații obțin prima victorie în Senat. Primele rezultate ale alegerilor din SUA
ARTICOLE PE SUBIECT
Doi fotbaliști români, titulari în naționala SUA și în MLS! Obiectivul federației este ca ei ”să-și reprezinte țara la seniori la un Campionat Mondial”
Doi fotbaliști români, titulari în naționala SUA și în MLS! Obiectivul federației este ca ei ”să-și reprezinte țara la seniori la un Campionat Mondial”
ULTIMELE STIRI
Nedreptate? Svitolina s-a pus în postura de răufăcătoare, în divorțul de Monfils
Nedreptate? Svitolina s-a pus în postura de răufăcătoare, în divorțul de Monfils
AC Milan, ce lovitură! Brandul care va „îmbrăca“ echipa a pus 500 de milioane de euro pe masă!
AC Milan, ce lovitură! Brandul care va „îmbrăca“ echipa a pus 500 de milioane de euro pe masă!
Florin Răducioiu l-a supărat după ce a semnat cu Dinamo: ”O să am o discuție serioasă cu el”
Florin Răducioiu l-a supărat după ce a semnat cu Dinamo: ”O să am o discuție serioasă cu el”
Canada, nou blocaj pentru Rusia! Sportivii nu vor putea concura la Campionatul Mondial
Canada, nou blocaj pentru Rusia! Sportivii nu vor putea concura la Campionatul Mondial
Simeone surprinde după Atletico Madrid - Bayern Munchen 0-2 în Liga Campionilor
Simeone surprinde după Atletico Madrid - Bayern Munchen 0-2 în Liga Campionilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Riscă patru ani de închisoare după ce Jesus de Miguel a murit în urma loviturii! Ce spune legea spaniolă

Riscă patru ani de închisoare după ce Jesus de Miguel a murit în urma loviturii! Ce spune legea spaniolă

Povestea neștiută a portarului care și-a omorât adversarul! Ce s-a întâmplat în vestiar după meci

Povestea neștiută a portarului care și-a omorât adversarul! Ce s-a întâmplat în vestiar după meci

Cine este Mary Stoiana, româno-americanca pe care Sorana Cîrstea o va întâlni în optimi, la Hong Kong

Cine este Mary Stoiana, româno-americanca pe care Sorana Cîrstea o va întâlni în optimi, la Hong Kong

A semnat cu Rapid și a făcut anunțul în direct: „Acesta este rolul meu”

A semnat cu Rapid și a făcut anunțul în direct: „Acesta este rolul meu”

Lamine Yamal a doborât recordul lui Kylian Mbappe în Champions League!

Lamine Yamal a doborât recordul lui Kylian Mbappe în Champions League!

Mijlocașul care în 2020 era convocat la naționala mare lucrează acum într-un depozit din Germania. Și-a făcut curaj și explică decizia: "Fotbalul mă dezgusta"

Mijlocașul care în 2020 era convocat la naționala mare lucrează acum într-un depozit din Germania. Și-a făcut curaj și explică decizia: "Fotbalul mă dezgusta"


Recomandarile redactiei
Florin Răducioiu l-a supărat după ce a semnat cu Dinamo: ”O să am o discuție serioasă cu el”
Florin Răducioiu l-a supărat după ce a semnat cu Dinamo: ”O să am o discuție serioasă cu el”
AC Milan, ce lovitură! Brandul care va „îmbrăca“ echipa a pus 500 de milioane de euro pe masă!
AC Milan, ce lovitură! Brandul care va „îmbrăca“ echipa a pus 500 de milioane de euro pe masă!
CFR Cluj, aproape de un tun financiar fără să vândă pe nimeni: 2,5 milioane de euro!
CFR Cluj, aproape de un tun financiar fără să vândă pe nimeni: 2,5 milioane de euro!
Italienii au aflat: Cristi Chivu vrea să transfere un român la Inter Milano!
Italienii au aflat: Cristi Chivu vrea să transfere un român la Inter Milano!
Florin Gardoș are un remarcat la FCSB: ”Îmi place cum arată”
Florin Gardoș are un remarcat la FCSB: ”Îmi place cum arată”
Alte subiecte de interes
Performanța reușită de Răzvan Marin după prima etapă în Serie A
Performanța reușită de Răzvan Marin după prima etapă în Serie A
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Gazzetta dello Sport a scris despre Dennis Man, iar descrierea este una pe măsură. Ce au remarcat italienii
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
CITESTE SI
Cei trei factori care vor decide soarta alegerilor „midterms” din SUA. Ultimul discurs al lui Trump a înfuriat alegătorii

stirileprotvCei trei factori care vor decide soarta alegerilor „midterms” din SUA. Ultimul discurs al lui Trump a înfuriat alegătorii

Cum au preluat hackerii controlul frigiderelor din șase supermarketuri din România. „E ca într-un scenariu de film”

stirileprotvCum au preluat hackerii controlul frigiderelor din șase supermarketuri din România. „E ca într-un scenariu de film”

România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile

stirileprotvRomânia intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile

Furturi din transporturi cu marfă în România și străinătate. O grupare ar fi provocat pagube de 9 milioane de euro

stirileprotvFurturi din transporturi cu marfă în România și străinătate. O grupare ar fi provocat pagube de 9 milioane de euro

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!