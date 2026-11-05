Regretă că l-au transferat pe fotbalistul de la FCSB: ”E singurul care a dezamăgit! A avut multe șanse”

Regretă că l-au transferat pe fotbalistul de la FCSB: ”E singurul care a dezamăgit! A avut multe șanse” Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a trecut în vară printr-o perioadă de reconstrucție.

TAGS:
FCSBDarius OlaruUnion Saint Gilloise
Din articol

Roș-albaștrii i-au pierdut printre alții pe câțiva dintre cei mai importanți jucători din lot: Darius Olaru, Florin Tănase, Daniel Bîrligea sau Mihai Lixandru.

Darius Olaru, criticat dur de belgieni

  • Darius olaru accidentare hapoel beer sheva 9
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Olaru a semnat în vară în Belgia, cu Union Saint-Gilloise, iar belgienii aveau mari așteptări din partea fostului căpitan al echipei patronate de Gigi Becali.

La câteva luni după încheierea perioadei de transferuri de vară, publicația belgiană Le Soir a analizat transferurile făcute de echipele belgiene. Când au ajuns la Union Saint-Gilloise, belgienii au vorbit în mod evident și despre Darius Olaru.

Totuși, așa cum se întâmplă de multe ori în cazul jucătorilor români care merg la cluburi din străinătate, belgienii nu au avut deloc cuvinte de laudă la adresa fostului căpitan de la FCSB. Jurnaliștii belgieni cred că Olaru este singurul fotbalist ajuns în vară la Union Saint-Gilloise care a dezamăgit, chiar dacă a avut parte de numeroase șanse, iar CV-ul său îl recomanda ca un jucător titular la Union Saint-Gilloise.

Singurul transfer care a dezamăgit până acum este cel al lui Darius Olaru. În vârstă de 28 de ani, acesta a ajuns la Union cu o reputație solidă, fiind căpitanul experimentat al celor de la FCSB. Până acum, însă, nu a reușit să convingă cu adevărat. Și nu din lipsă de oportunități, întrucât a fost titular în mai multe meciuri”, a scris publicația belgiană Le Soir.

În acest sezon, Darius Olaru a strâns zece meciuri la Union Saint Gilloise și a reușit să contribuie cu un gol și cu o pasă decisivă.

  • 4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Darius Olaru, potrivit Transfermarkt.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
ULTIMELE STIRI
90.000.000 de € pentru starul dorit de Barcelona, PSG și Arsenal!
90.000.000 de € pentru starul dorit de Barcelona, PSG și Arsenal!
Corbu joacă pe San Siro cu AC Milan și duel Radu vs Olaru în Europa League! Unde se deplasează Tănase
Corbu joacă pe San Siro cu AC Milan și duel Radu vs Olaru în Europa League! Unde se deplasează Tănase
În al nouălea cer după ce au aflat că Dennis Man poate pleca de la PSV: ”Finalul suferinței!”
În al nouălea cer după ce au aflat că Dennis Man poate pleca de la PSV: ”Finalul suferinței!”
Itu în Panathinaikos - ȚSKA Sofia și Dragomir în Twente - Pafos! Joacă și Ajax, Steaua Roșie sau Monaco
Itu în Panathinaikos - ȚSKA Sofia și Dragomir în Twente - Pafos! Joacă și Ajax, Steaua Roșie sau Monaco
Universitatea Craiova, unică! 'Secțiunea' la care nicio altă echipă din România nu se apropie de olteni
Universitatea Craiova, unică! 'Secțiunea' la care nicio altă echipă din România nu se apropie de olteni
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Reacția lui Emil Săndoi cu privire la conflictul de la Universitatea Craiova: „El este principalul vinovat”

Reacția lui Emil Săndoi cu privire la conflictul de la Universitatea Craiova: „El este principalul vinovat”

"Vrei să mergi în România sau să rămâi aici?" Cum a răspuns Bîrligea, la conferința lui Frosinone

"Vrei să mergi în România sau să rămâi aici?" Cum a răspuns Bîrligea, la conferința lui Frosinone

Jose Mourinho a rămas mască: ”Nu mai există un jucător în lume precum el!”

Jose Mourinho a rămas mască: ”Nu mai există un jucător în lume precum el!”

Spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu portarul Jesus Owono, la trei zile după tragedia care a marcat lumea fotbalului

Spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu portarul Jesus Owono, la trei zile după tragedia care a marcat lumea fotbalului

Spectacol total în UCL! Como a spulberat-o pe Lens, Real Madrid l-a învins pe Răzvan Marin, iar Liverpool a suferit prima înfrângere

Spectacol total în UCL! Como a spulberat-o pe Lens, Real Madrid l-a învins pe Răzvan Marin, iar Liverpool a suferit prima înfrângere

Spaniolii au făcut praf starul lui Real Madrid după 3-2 cu AEK-ul lui Marin: ”Nu a reușit să treacă de niciun adversar”

Spaniolii au făcut praf starul lui Real Madrid după 3-2 cu AEK-ul lui Marin: ”Nu a reușit să treacă de niciun adversar”


Recomandarile redactiei
În al nouălea cer după ce au aflat că Dennis Man poate pleca de la PSV: ”Finalul suferinței!”
În al nouălea cer după ce au aflat că Dennis Man poate pleca de la PSV: ”Finalul suferinței!”
90.000.000 de € pentru starul dorit de Barcelona, PSG și Arsenal!
90.000.000 de € pentru starul dorit de Barcelona, PSG și Arsenal!
A fost dezvăluită cauza morții lui Jesus de Miguel! Joi au avut loc funeraliile fotbalistului
A fost dezvăluită cauza morții lui Jesus de Miguel! Joi au avut loc funeraliile fotbalistului
Universitatea Craiova, unică! 'Secțiunea' la care nicio altă echipă din România nu se apropie de olteni
Universitatea Craiova, unică! 'Secțiunea' la care nicio altă echipă din România nu se apropie de olteni
Sorana Cîrstea a explicat revenirea de senzație cu Mary Stoiana: „Asta mi-am spus” + Câți bani a câștigat
Sorana Cîrstea a explicat revenirea de senzație cu Mary Stoiana: „Asta mi-am spus” + Câți bani a câștigat
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Raul Florucz, printre cei mai buni la debutul în Champions League! Nota primită de atacantul român din naționala Austriei
Raul Florucz, printre cei mai buni la debutul în Champions League! Nota primită de atacantul român din naționala Austriei
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!”
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!”
CITESTE SI
Un local din Spania a fost desemnat cel mai bun restaurant din lume

stirileprotvUn local din Spania a fost desemnat cel mai bun restaurant din lume

Termoenergetica a publicat harta zonelor din București unde sunt probleme cu apa caldă și căldura. Ce cartiere sunt afectate

stirileprotvTermoenergetica a publicat harta zonelor din București unde sunt probleme cu apa caldă și căldura. Ce cartiere sunt afectate

Cele 39 de filme pe care orice tânăr cineast ar trebui să le vadă. Lista regizorului Martin Scorsese

stirileprotvCele 39 de filme pe care orice tânăr cineast ar trebui să le vadă. Lista regizorului Martin Scorsese

Orașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

stirileprotvOrașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!