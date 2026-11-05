Regretă că l-au transferat pe fotbalistul de la FCSB: ”E singurul care a dezamăgit! A avut multe șanse”

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Olaru a semnat în vară în Belgia, cu Union Saint-Gilloise, iar belgienii aveau mari așteptări din partea fostului căpitan al echipei patronate de Gigi Becali.

La câteva luni după încheierea perioadei de transferuri de vară, publicația belgiană Le Soir a analizat transferurile făcute de echipele belgiene. Când au ajuns la Union Saint-Gilloise, belgienii au vorbit în mod evident și despre Darius Olaru.

Totuși, așa cum se întâmplă de multe ori în cazul jucătorilor români care merg la cluburi din străinătate, belgienii nu au avut deloc cuvinte de laudă la adresa fostului căpitan de la FCSB. Jurnaliștii belgieni cred că Olaru este singurul fotbalist ajuns în vară la Union Saint-Gilloise care a dezamăgit, chiar dacă a avut parte de numeroase șanse, iar CV-ul său îl recomanda ca un jucător titular la Union Saint-Gilloise.

”Singurul transfer care a dezamăgit până acum este cel al lui Darius Olaru. În vârstă de 28 de ani, acesta a ajuns la Union cu o reputație solidă, fiind căpitanul experimentat al celor de la FCSB. Până acum, însă, nu a reușit să convingă cu adevărat. Și nu din lipsă de oportunități, întrucât a fost titular în mai multe meciuri”, a scris publicația belgiană Le Soir.

În acest sezon, Darius Olaru a strâns zece meciuri la Union Saint Gilloise și a reușit să contribuie cu un gol și cu o pasă decisivă.