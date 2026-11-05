Concret, se vehiculează că turcii de la Bașakșehir vor să îl transfere pe Răzvan Onea căruia vor să îi ofere un salariu de nerefuzat, de 30.000 de euro lunar.

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Deși Rapid ar fi refuzat din start oferta turcilor, potrivit Digisport, Onea ar fi preferat să meargă să evolueze pentru un club din străinătate.

Întrebat despre acest subiect, Robert Niță, noul membru al Consiliului de Administrație de la Rapid, alături de Dan Șucu și Victor Angelescu, a transmis că ”politica de transferuri” nu se discută la televizor.

Fostul fotbalist nu a dorit nici să confirme, nici să infirme un posibil transfer al lui Răzvan Onea și a spus că un eventual deznodământ va fi anunțat pe paginile oficiale ale clubului giuleștean dacă va fi cazul.

”Am văzut știrea, politica de transferuri ale Rapidului nu se discută la televizor. Dacă va fi o finalitate sau nu, veți afla de pe canalele oficiale de comunicare ale clubului și nimic mai mult”, a spus Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.