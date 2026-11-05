Cristiano Ronaldo nu îl iartă pe Jorge Jesus! Ce au dezvăluit portughezii

Jucătorul cu cele mai multe meciuri la echipa națională (246) și cele mai multe goluri (146) a luat decizia de a pune capăt carierei sale în tricoul Portugaliei.

Federația lusitană a anunțat faptul că pregătește un eveniment de retragere grandios pentru cel mai mare jucător al Portugaliei.

Cristiano Ronaldo nu a trecut peste conflictul cu Jorge Jesus: ce a făcut starul lui Al Nassr

Jucătorul de 41 de ani l-a anunțat pe președintele federației portugheze, Pedro Proenca, despre anunțul pe care urma să îl facă, dar nu i-a comunicat nimic selecționerului Jorge Jesus, conform A Bola.

Portughezii scriu că Ronaldo nu este în relații bune cu Jesus și, chiar dacă inițial s-a crezut că el va evolua în partidele din Liga Națiunilor, cu Danemarca (14 noiembrie) și Țara Galilor (17 noiembrie).

Atacantul lui Al Nassr luase decizia de a se retrage încă din septembrie, când a izbucnit scandalul cu antrenorul portughez.