Cristiano Ronaldo nu îl iartă pe Jorge Jesus! Ce au dezvăluit portughezii

Cristiano Ronaldo nu îl iartă pe Jorge Jesus! Ce au dezvăluit portughezii Fotbal extern
SPORT.RO
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Cristiano Ronaldo a anunțat că se retrage din naționala Portugaliei, iar presa lusitană a reacționat imediat.

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Jucătorul cu cele mai multe meciuri la echipa națională (246) și cele mai multe goluri (146) a luat decizia de a pune capăt carierei sale în tricoul Portugaliei.

Federația lusitană a anunțat faptul că pregătește un eveniment de retragere grandios pentru cel mai mare jucător al Portugaliei.

Cristiano Ronaldo nu a trecut peste conflictul cu Jorge Jesus: ce a făcut starul lui Al Nassr

Jucătorul de 41 de ani l-a anunțat pe președintele federației portugheze, Pedro Proenca, despre anunțul pe care urma să îl facă, dar nu i-a comunicat nimic selecționerului Jorge Jesus, conform A Bola.

Portughezii scriu că Ronaldo nu este în relații bune cu Jesus și, chiar dacă inițial s-a crezut că el va evolua în partidele din Liga Națiunilor, cu Danemarca (14 noiembrie) și Țara Galilor (17 noiembrie).

Atacantul lui Al Nassr luase decizia de a se retrage încă din septembrie, când a izbucnit scandalul cu antrenorul portughez.

  • 985 de goluri a marcat Cristiano Ronaldo până în prezent. Mai are nevoie de încă 15 reușite pentru a ajunge la borna istorică de 1.000 de goluri
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Cristiano Ronaldo a jucat timp de 23 de ani pentru Portugalia

Cristiano Ronaldo a debutat la naționala Portugaliei în 2003, cu Luiz Felipe Scolari, iar de atunci a prins 234 de partide și a bifat 146 de goluri și 45 de assist-uri, fiind cel mai bun marcator din fotbalul internațional.

”Portugalia va rămâne mereu în sufletul meu. A venit momentul să retrag tricoul cu numărul 7 al echipei naționale. Nu am simțit niciodată că îmi aparține, dar timp de 23 de ani am avut privilegiul și responsabilitatea de a-l purta”, a scris Ronaldo, pe rețelele de socializare.

Cristiano Ronaldo a contribuit decisiv și la câștigarea singurelor trofee din istoria naționalei Portugaliei: EURO 2016 este, de departe, cel mai important, câștigat după finala dramatică împotriva Franței, iar pe lângă asta lusitanii au mai cucerit și două trofee UEFA Nations League.

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