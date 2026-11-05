Sorana Cîrstea a explicat revenirea de senzație cu Mary Stoiana: „Asta mi-am spus” + Câți bani a câștigat

„Racheta” României a explicat că a trebuit să se concentreze după ce a fost condusă cu 2-5 în primul set, însă ulterior lucrurile s-au desfășurat în favoarea sa.

Sorana Cîrstea, reacție după succesul cu Mary Stoiana

„A fost un meci greu. În special la început când Mary a început foarte bine. A trebuit să mă adun, să joc foarte bine, pentru a reveni. Apoi, setul al doilea a fost ceva mai ușor. Mary a jucat foarte bine.

La 5-2 pentru Mary în primul set a trebuit să mă concentrez. Asta mi-am spus, că trebuie să rămân în set și apoi mi-a mers serviciul foarte bine și lucrurile au mers bine pentru mine”, a transmis Sorana Cîrstea, la finalul partidei.