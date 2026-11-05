Sorana Cîrstea a explicat revenirea de senzație cu Mary Stoiana: „Asta mi-am spus” + Câți bani a câștigat

„Racheta” României a explicat că a trebuit să se concentreze după ce a fost condusă cu 2-5 în primul set, însă ulterior lucrurile s-au desfășurat în favoarea sa.
Sorana Cîrstea, reacție după succesul cu Mary Stoiana
„A fost un meci greu. În special la început când Mary a început foarte bine. A trebuit să mă adun, să joc foarte bine, pentru a reveni. Apoi, setul al doilea a fost ceva mai ușor. Mary a jucat foarte bine.
La 5-2 pentru Mary în primul set a trebuit să mă concentrez. Asta mi-am spus, că trebuie să rămân în set și apoi mi-a mers serviciul foarte bine și lucrurile au mers bine pentru mine”, a transmis Sorana Cîrstea, la finalul partidei.
Cîrstea, „remontada” în primul set cu Stoiana
Sorana Cîrstea (15 WTA, 36 de ani) a învins-o pe Mary Stoiana (114 WTA, 23 de ani) în două seturi, scor 7-5, 6-1, în optimile turneului de la Hong Kong.
Sorana a revenit în primul set de la 2-5, iar în partea secundă a defilat în fața unei adversare mai puțin experimentate.
Prima „rachetă” a României și-a asigurat prezența în sferturile turneului WTA 250 din Hong Kong după o oră și 44 de minute de joc. Pentru calificarea în sferturi, Sorana a câștigat 7.025 de dolari.
WTA 250 Hong Kong, ultimul turneu pentru Sorana Cîrstea?
Următoarea adversară a Soranei Cîrstea va fi rusoaica Alexandra Shubladze (136 WTA, 21 de ani).
Turneul WTA de la Hong Kong ar putea fi ultima competiție pentru Sorana Cîrstea. Sportiva româncă a anunțat că se gândește să se retragă în 2026, iar competiția respectivă este ultima din calendarul ei anul acesta.