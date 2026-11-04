Jose Mourinho a rămas mască: ”Nu mai există un jucător în lume precum el!”

Jose Mourinho a rămas mască: ”Nu mai există un jucător în lume precum el!” Liga Campionilor
SPORT.RO
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Real Madrid a învins-o pe AEK Atena cu scorul de 3-2 în Champions League. 

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AEK Atena a deschis scorul în minutul 12 prin Aboubakary Koita, care a punctat din pasa lui Luka Jovic, chiar fostul atacant al lui Real Madrid. Jude Bellingham a restabilit egalitatea în minutul 32, din pasa lui Cucurella, după ceva câteva minute mai devreme tot Bellingham avusese un gol anulat pentru ofsaid. Grecii au trecut din nou în avantaj în minutul 75, după golul lui Pilo, dar, după doar trei minute, Kylian Mbappe a restabilit din nou egalitatea. Scorul final a fost stabilit de Federico Valverde în prelungiri.

Jose Mourinho: ”Bellingham este unic, nu mai există un mijlocaș precum el!”

Jose Mourinho a avut doar cuvinte de laudă la adresa elevilor săi după remontada cu AEK Atena. Antrenorul portughez crede că Real Madrid a avut în față un adversar foarte puternic, care s-a autodepășit la Atena.

”The Special One” l-a remarcat în mod special pe Jude Bellingham, despre care a spus că cel mai bun mijlocaș din lume.

Sunt foarte mulțumit, este evident. Am jucat împotriva unei echipe extraordinare, care a făcut cel mai bun meci al său de până acum. Nimic din ceea ce văzuserăm înainte nu semăna cu ceea ce au făcut astăzi. Jovic a fost extraordinar. Au jucat foarte bine. Noi am știut să suferim și să rezistăm.

Mă enervează faptul că Endrick nu poate juca mai mult. Se vede cum joacă fotbaliștii de cea mai bună calitate. Ne-am asumat riscuri cu Militao, cu Vinicius, care nu avea foarte mult ritm... Pentru un fundaș lateral este dramatic să aibă în față un jucător precum Endrick, după ce a depus un efort atât de mare timp de o oră împotriva unui alt fotbalist de calitate. Mă uit pe bancă și am atât de multe soluții. Pot schimba planurile datorită calității lotului. Jucătorii muncesc pentru echipă, fără să se gândească la situațiile personale. Acum trebuie să evităm disputarea play-off-ului.

Nu a provocat nicio schimbare. Pentru Diomande este același lucru dacă joacă în dreapta sau în stânga. Vini a făcut un meci destul de bun, nu extraordinar, la fel ca întreaga echipă. Trebuie să ne gândim la rezultat, dar și la meciul cu Valencia. De aceea i-am schimbat pe Diomande și Bernardo. În cazul lui Vini, până acum am mers în proporție de 80% pe blândețe și 20% pe fermitate.

(n.r. despre remontada) Dacă se întâmplă de atâtea ori, nu mai este vorba despre noroc. Doar noi puteam câștiga acest meci. Îi avem pe toți la locul lor. Fiecare jucător care intră pe teren are importanța lui. Sunt foarte norocos.

Bellingham este unic. Nu există niciun mijlocaș în lume precum el. Este extraordinar. Are capacitate de muncă, valoare... Excelent”, a spus Jose Mourinho după meci.

Finalul meciului a fost unul tensionat

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Răzvan Marin, care a intrat pe teren în repriza secundă, a fost implicat și în faza tensionată din finalul meciului, când s-a lăsat și cu un cartonaș roșu. Alături de Aboubakary Koita, Răzvan Marin a mers în fața arbitrului italian Maurizio Mariani și au protestat pentru faptul că centralul nu a mai lăsat jocul să continue.

Nervos din cauza eșecului, atacantul din Mauritania a avut un limbaj vulgar în fața oficialului, care a scos cartonașul roșu. ”Du-te naibii”, i-ar fi spus Koita centralului. Extrem de supărat, Koita a fost ținut cu greu de ceilalți jucători aflați pe teren. Chiar și Rudiger a încercat să îl calmeze pe fotbalistul de la AEK.

Marin a mers și el în fața lui Mariani pentru a-i explica probabil motivul supărării coechipierului său, însă, în momentul în care s-a apropiat de central, acesta i-a replicat românului, potrivit Protothema: ”Nu-mi spune mie 'Du-te naibii'”.

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