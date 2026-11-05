Spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu portarul Jesus Owono, la trei zile după tragedia care a marcat lumea fotbalului

Portarul Jesus Owono, protejat de FC Andorra: "E acasă, departe de știri și fără telefon"

După ciocnirea brutală cu portarul Owono, Jesus de Miguel a suferit un stop cardiac pe teren. Atacantul lui Tenerife a decedat o zi mai târziu, la spital.

FC Andorra, care și-a amânat următorul meci de campionat după tragedia care a marcat lumea fotbalului, a organizat o sesiune de antrenament voluntară, în cadrul zilei de miercuri. Printre puținii jucători care nu au participat s-a numărat și portarul Owono, anunță El Pais.

Cotidianul spaniol anunță că FC Andorra a decis să îl protejeze pe Owono în această perioadă: "Se află acasă, alături de partenera sa, departe de știri și fără telefonul mobil, pentru a fi protejat de relatările despre moartea lui De Miguel și de valul de furie de pe rețelele sociale".

De altfel, Owono a oferit o primă reacție în cadrul unui comunicat publicat de FC Andorra.

"Acestea sunt cele mai dificile zile din viața mea. Îmi este greu să îmi găsesc cuvintele și îmi este foarte greu să înțeleg tot ce s-a întâmplat.

Simt o durere imensă pentru pierderea lui Jesús. Mă gândesc la el, la familia sa și la toți cei care l-au iubit.

Știu că vor exista multe întrebări la care va trebui să răspund și voi înfrunta tot ce va urma cu tot respectul. Dar, în acest moment, sincer, nu mă pot gândi la altceva decât la Jesús și la durerea prin care trecem.

Odihnește-te în pace, Jesús", a transmis Jesus Owono într-un comunicat oficial publicat de FC Andorra.