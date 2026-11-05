Spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu portarul Jesus Owono, la trei zile după tragedia care a marcat lumea fotbalului

Spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu portarul Jesus Owono, la trei zile după tragedia care a marcat lumea fotbalului Fotbal extern
SPORT.RO
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Jesus Owono (25 de ani), portarul echipei FC Andorra, a fost protagonistul intervenției care a provocat decesul atacantului Jesus de Miguel (30 de ani), în meciul cu Tenerife, disputat luni.

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Din articol

Portarul Jesus Owono, protejat de FC Andorra: "E acasă, departe de știri și fără telefon"

După ciocnirea brutală cu portarul Owono, Jesus de Miguel a suferit un stop cardiac pe teren. Atacantul lui Tenerife a decedat o zi mai târziu, la spital.

FC Andorra, care și-a amânat următorul meci de campionat după tragedia care a marcat lumea fotbalului, a organizat o sesiune de antrenament voluntară, în cadrul zilei de miercuri. Printre puținii jucători care nu au participat s-a numărat și portarul Owono, anunță El Pais.

Cotidianul spaniol anunță că FC Andorra a decis să îl protejeze pe Owono în această perioadă: "Se află acasă, alături de partenera sa, departe de știri și fără telefonul mobil, pentru a fi protejat de relatările despre moartea lui De Miguel și de valul de furie de pe rețelele sociale".

De altfel, Owono a oferit o primă reacție în cadrul unui comunicat publicat de FC Andorra.

"Acestea sunt cele mai dificile zile din viața mea. Îmi este greu să îmi găsesc cuvintele și îmi este foarte greu să înțeleg tot ce s-a întâmplat.

Simt o durere imensă pentru pierderea lui Jesús. Mă gândesc la el, la familia sa și la toți cei care l-au iubit.

Știu că vor exista multe întrebări la care va trebui să răspund și voi înfrunta tot ce va urma cu tot respectul. Dar, în acest moment, sincer, nu mă pot gândi la altceva decât la Jesús și la durerea prin care trecem.

Odihnește-te în pace, Jesús", a transmis Jesus Owono într-un comunicat oficial publicat de FC Andorra.

Ce riscă portarul Owono, după moartea lui Jesus de Miguel

Tragedia petrecută în a doua ligă a Spaniei a dat naștere a numeroase reacții. Multe voci din lumea fotbalului l-au pus la zid pe Owono, care, la rândul său, este profund afectat de dispariția adversarului său din teren. Portarul lui FC Andorra a primit numeroase amenințări și jigniri pe rețelele sociale, motiv pentru care a decis să își dezactiveze toate conturile.

Se discută acum dacă portarul ar putea răspunde penal pentru moartea lui Jesus de Miguel. Potrivit FourFourTwo, Jesus Owono ar putea ajunge în spatele gratiilor. Pe lângă o suspendare pe viață în fotbal, Owono s-ar putea alege și cu o pedeapsă cu închisoare, având în vedere că speța a fost preluată de Secția de Omucideri din cadrul poliției.

Articolul 142 din Codul Penal spaniol face o distincție între uciderea din culpă și uciderea din culpă agravantă. În funcție de concluziile trase de anchetatori, pedeapsa pentru Owono ar putea ajunge chiar și până la patru ani de închisoare, însă portarul ar putea scăpa chiar și cu o amendă.

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