Transfer de senzație în La Liga pentru Dennis Man! Internaționalul român a intrat într-un con de umbră la PSV

După ce a câștigat titlul cu PSV Eindhoven în sezonul în care a marcat 11 goluri și a oferit șapte pase decisive, Dennis Man a devenit inexplicabil doar rezervă la echipa antrenată de Peter Bosz.

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Potrivit publicației ElGolDigital, internaționalul român ar putea prinde un transfer important în această iarnă, chiar dacă în acest sezon a intrat inexplicabil într-un con de umbră la PSV Eindhoven.

Sursa citată susține că internaționalul român s-ar afla pe lista Valenciei, însă lucrurile nu sunt bătute în cuie. Spaniolii ar mai avea două variante pe lângă Dennis Man.

Conducerea clubului din La Liga se mai gândesc la Johan Bakayoko, în vârstă de 23 de ani, de la RB Leipzig, și Federico Chiesa, în vârstă de 29 de ani, de la Liverpool.

Toți trei se confruntă cu aceeași problemă, nu au prins foarte multe minute în ultima perioadă. Cel mai probabil, diferența o va face suma pe care Valencia ar trebui să o plătească pentru fiecare dintre ei. Dacă Dennis Man este cotat la 12 milioane de euro și mai are contract până în 2029, Johan Bakayoko valorează 20 de milioane de euro, iar contractul său va expira abia în 2030, astfel că este greu de crezut că Leipzig va lăsa la preț.

Dintre cei trei, Federico Chiesa pare a fi cel mai ”accesibil”. Chiesa este cotat la doar 10 milioane de euro, iar contractul său va expira în vara anului 2028.