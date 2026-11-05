Pepe a postat un mesaj, prin intermediul rețelelor sociale, în care și-a exprimat recunoștința pentru momentele petrecute alături de Ronaldo și pentru tot ce a făcut legendarul atacant pentru Portugalia.

Pepe, mesaj pentru Cristiano Ronaldo: „Îți mulțumim pentru tot”

„Am împărtășit atât de multe momente, atâtea realizări, atâta istorie… Am trecut împreună și prin clipe dificile — momente lipsite de glorie, dar în care nu au lipsit niciodată camaraderia, dorința de a lupta și voința de a învinge.

A fost mult mai mult decât un simplu fotbal. Moștenirea lăsată în urmă este imensă. Iar unele povești sunt de așa natură încât timpul nu le va putea destrăma niciodată. Pentru că, așa cum spui chiar tu, Portugalia va fi mereu în interiorul tău. Iar tu, Cris, vei fi pentru totdeauna o parte din Portugalia. Îți mulțumim pentru tot, Cristiano!”, a scris Pepe, pe pagina sa de Instagram.