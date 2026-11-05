GALERIE FOTO Reacția lui Pepe după ce Cristiano Ronaldo s-a retras din naționala Portugaliei: „Mult mai mult decât un simplu fotbal”

Reacția lui Pepe după ce Cristiano Ronaldo s-a retras din naționala Portugaliei: „Mult mai mult decât un simplu fotbal” Fotbal extern Sursa foto: Pepe (Instagram)
Emanoil Ursache
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Pepe (43 de ani), fost coechipier cu Cristiano Ronaldo (41) la Real Madrid și la naționala Portugaliei, a reacționat cu privire la retragerea lui CR7 din reprezentativa lusitană. 

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Din articol

Pepe a postat un mesaj, prin intermediul rețelelor sociale, în care și-a exprimat recunoștința pentru momentele petrecute alături de Ronaldo și pentru tot ce a făcut legendarul atacant pentru Portugalia.  

Pepe, mesaj pentru Cristiano Ronaldo: „Îți mulțumim pentru tot” 

Am împărtășit atât de multe momente, atâtea realizări, atâta istorie… Am trecut împreună și prin clipe dificile — momente lipsite de glorie, dar în care nu au lipsit niciodată camaraderia, dorința de a lupta și voința de a învinge.

A fost mult mai mult decât un simplu fotbal. Moștenirea lăsată în urmă este imensă. Iar unele povești sunt de așa natură încât timpul nu le va putea destrăma niciodată. Pentru că, așa cum spui chiar tu, Portugalia va fi mereu în interiorul tău.  Iar tu, Cris, vei fi pentru totdeauna o parte din Portugalia.  Îți mulțumim pentru tot, Cristiano!”, a scris Pepe, pe pagina sa de Instagram.

Pepe și Cristiano Ronaldo / Getty Images

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Omul care a condus Portugalia către succes

Cristiano Ronaldo s-a retras de la naționala Portugaliei după 234 de selecții, 146 de goluri și 45 de pase decisive. 

CR7 a câștigat în tricoul lusitan de două ori Liga Națiunilor (2019 și 2025) și o dată Campionatul European (2016). Până la Ronaldo, Portugalia nu câștigase nicio competiție internațională majoră. 

„Portugalia va rămâne mereu în sufletul meu. A venit momentul să retrag tricoul cu numărul 7 al echipei naționale. Nu am simțit niciodată că îmi aparține, dar timp de 23 de ani am avut privilegiul și responsabilitatea de a-l purta”, a transmis Ronaldo. 

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