Chiar dacă s-a zvonit că va reveni la naționala Portugaliei după conflictul cu selecționerul Jorge Jesus, acesta și-a anunțat retragerea de la echipa națională printr-un mesaj postat pe social media.
Știre în curs de actualizare.
Cristiano Ronaldo (41 de ani) a făcut un anunț major în cursul zilei de joi, 5 noiembrie, pe rețelele de socializare.
Chiar dacă s-a zvonit că va reveni la naționala Portugaliei după conflictul cu selecționerul Jorge Jesus, acesta și-a anunțat retragerea de la echipa națională printr-un mesaj postat pe social media.
Știre în curs de actualizare.
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