"Fotbalul e o singura religie si toata lumea e binevenita!" Ibrahimovic cere sanctiuni in scandalul care il are pe Coltescu in prim-plan: "Nu exista cale de mijloc"

Zlatan Ibrahimovic a intervenit in scandalul momentului din fotbalul mondial.

Atacantul suedez al lui AC Milan spune ca rasismul nu isi are locul in fotbal si este necesar ca in situatii precum cea de la PSG - Basaksehir trebuie luate masuri.

Intr-un interviu acordat pentru BBC, Ibrahimovic a vorbit despre rasisml din fotbal:

"Sunt probleme despre care se discuta despre foarte mult timp. Cred ca jocul meu, fotbalul, e locul unde unesti toti oamenii, din toate colturile lumii, intr-un singur loc. Eu spun ca fotbalul este o singura religie, unde toata lumea este binevenita.

Cand aceste lucruri se intampla, cand vorbim despre rasism, cred ca ne referim la oameni prost educati care nu au nicio idee despre ce este vorba. Traim in 2020, iar lumea arata cum arata. Nu conteaza de unde vii, cine esti, ce culoare ai.

Suntem cu totii la fel. Fie schimbi, sa fie consecinte serioase, sau nu faci nimic. Nu sunt exista cale de mijloc. Pentru ca o cale de mijloc nu ajuta. Exista 'da' si 'nu'", a spus Ibrahimovic pentru BBC.

Ajuns la 39 de ani, Zlatan traverseaza o forma incredibila si a marcat deja 11 goluri in cele 10 meciuri jucate la AC Milan in acest sezon.

"O sa continui pana cand nu voi mai putea face lucrurile pe care le fac. Trebuie sa ma mentin la un nivel fizic bun si restul va veni de la sine", a mai spus Ibra.