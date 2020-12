Coltescu va fi aparat de un avocat spaniol! In 2010 acesta l-a reprezentat pe Lopez Caro in procesul cu Porumboiu

Sebastian Coltescu este in centrul unui scandal urias la nivel mondial.

Arbitrul roman a fost acuzat de rasism dupa ce l-a numit negru pe antrenorul secund al lui Basaksehir. UEFA analizeaza in acest moment intregul moment si va stabili gravitatea pedepsei. Conform celor de la sport.es, Coltescu va fi reprezentat de catre Josep Vandellos.

Avocatul spaniol il va apara pe Coltescu atat la UEFA, cat si la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, asta in cazul in care procesul va continua. Vandellos nu e la primul proces in lumea fotbalistica, in 2010 spaniolul aparandu-l pe conationalul sau, Lopez Caro, care era intr-un litigiu cu Adrian Porumboiu.

"Indiferent care va fi sentinta, aceasta va marca un precedent. Vandellos va fi responsabil de o procedura aflata in centrul atentiei, din cauza presupusului caracter rasist al cuvintelor folosite de Coltescu si a politicii UEFA in aceasta chestiune

Acest roman a trecut, in doar cateva ore, de la anonimatul absolut la a fi in centrul atentiei. Coltescu este arbitru international din 2006 si nu a fost niciodata protagonist in competitiile UEFA, dar in ultimii ani a devenit al patrulea om in brigada lui Ovidiu Hategan, cel mai apreciat din Romania", a declarat sursa citata.