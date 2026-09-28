Inter Miami a cedat în fața lui Columbus Crew în deplasare, scor 1-2, într-un meci din runda a 27-a din sezonul regulat din MLS.

Golurile reușite de echipa gazdă au fost marcate de Josef Martinez (28') din penalty și de Jamal Thiare (90+8'), în timp ce reușita lui Inter Miami a fost marcată de Lionel Messi (33').

Lionel Messi marchează de unde vrea din lovitură liberă: foarte aproape să doboare recordul

Starul argentinian a punctat din nou din lovitură liberă în MLS, iar reușita lui a fost una de excepție. Messi a trimis direct în poartă de la distanță apreciabilă și dintr-o lovitură liberă mai așezată mai mult înspre lateral.

Jucătorul de 39 de ani a demonstrat încă o dată că este un maestru al loviturilor libere și a reușit al 76-lea său gol din fază fixă, reușind astfel să se apropie la doar două goluri de recordul deținut de Marcelinho Carioca. Brazilianul are cele mai multe goluri marcate din lovitură liberă (78).