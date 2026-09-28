VIDEO Lionel Messi e IREAL! Gol fabulos din lovitură liberă pentru Inter Miami: recordul e gata să cadă

Lionel Messi e IREAL! Gol fabulos din lovitură liberă pentru Inter Miami: recordul e gata să cadă Fotbal extern
SPORT.RO
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Lionel Messi a marcat din nou din lovitură liberă și este foarte aproape să doboare un nou record.

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Inter Miami a cedat în fața lui Columbus Crew în deplasare, scor 1-2, într-un meci din runda a 27-a din sezonul regulat din MLS.

Golurile reușite de echipa gazdă au fost marcate de Josef Martinez (28') din penalty și de Jamal Thiare (90+8'), în timp ce reușita lui Inter Miami a fost marcată de Lionel Messi (33').

Lionel Messi marchează de unde vrea din lovitură liberă: foarte aproape să doboare recordul 

Starul argentinian a punctat din nou din lovitură liberă în MLS, iar reușita lui a fost una de excepție. Messi a trimis direct în poartă de la distanță apreciabilă și dintr-o lovitură liberă mai așezată mai mult înspre lateral.

Jucătorul de 39 de ani a demonstrat încă o dată că este un maestru al loviturilor libere și a reușit al 76-lea său gol din fază fixă, reușind astfel să se apropie la doar două goluri de recordul deținut de Marcelinho Carioca. Brazilianul are cele mai multe goluri marcate din lovitură liberă (78).

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Lionel Messi se pregătește pentru meciul de retragere din naționala Argentinei, care va avea loc pe 7 octombrie, de la ora 02:00 (ora României). Partida amicală cu Benin se va juca pe Estadio Monumental din Buenos Aires.

Starul argentinian are 25 de goluri și 14 pase decisive în 29 de meciuri jucate pentru Inter Miami în acest sezon.

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