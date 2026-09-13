Argentinianul a marcat cu un şut superb în minutul 62, oferind astfel avantajul (2-1) deţinătorilor titlului în faţa publicului lor de la Nu Stadium. Însă echipa din Tennessee a egalat în prelungiri graţie unui gol al atacantului Sam Surridge.

Nashville (53 de puncte în clasament) îşi menţine astfel avantajul de nouă puncte faţă de Miami, care ocupă locul al doilea în Conferinţa de Est a MLS (44 de puncte), cu nouă meciuri rămase de disputat.