VIDEO GOOOL Lionel Messi! La a câta reușită a ajuns argentinianul în acest sezon

GOOOL Lionel Messi! La a câta reușită a ajuns argentinianul în acest sezon Fotbal extern
SPORT.RO
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Inter Miami, în ciuda unui nou gol frumos marcat de Lionel Messi, a fost ţinută în şah, sâmbătă, pe teren propriu, de Nashville (2-2), într-o confruntare între cele două echipe aflate în fruntea Conferinţei de Est a MLS, campionatul nord-american de fotbal.

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Din articol

Argentinianul a marcat cu un şut superb în minutul 62, oferind astfel avantajul (2-1) deţinătorilor titlului în faţa publicului lor de la Nu Stadium. Însă echipa din Tennessee a egalat în prelungiri graţie unui gol al atacantului Sam Surridge.

Nashville (53 de puncte în clasament) îşi menţine astfel avantajul de nouă puncte faţă de Miami, care ocupă locul al doilea în Conferinţa de Est a MLS (44 de puncte), cu nouă meciuri rămase de disputat.

Campionatul nord-american se desfăşoară pe parcursul anului calendaristic, din februarie până în decembrie. De când s-a alăturat echipei Miami în 2023, fostul jucător vedetă al FC Barcelona şi al PSG a marcat un total de 17 goluri în 14 meciuri împotriva echipei Nashville.

Messi, 19 goluri și 12 assisturi în campionat

Lionel Messi, care la 39 de ani este în cursa pentru al nouălea Balon de Aur, şi-a anunţat la sfârşitul lunii august retragerea din echipa naţională, scrie news.ro.

Cifrele lui Messi sunt demențiale. Până la momentul redactării acestui articol, argentinianul are în cont 19 reușite și 12 assisturi în campionat.

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