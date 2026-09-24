Messi vrea neapărat un jucător la meciul său de retragere! Antrenorul a zis NU în primă fază

Pe 31 august, Lionel Messi și-a anunțat retragerea de la naționala Argentinei, spunând că decizia fusese luată la scurt timp după finala Cupei Mondiale pierdută contra Spaniei. Ultimul meci al fotbalistului cu 8 Baloane de Aur în palmares va fi amicalul cu Benin, programat în noaptea de 6 spre 7 octombrie, la Buenos Aires.

Lionel Messi insistă pentru prezența lui Paulo Dybala la meciul său de retragere, deși fotbalistul Romei nu e convocat

În această pauză internațională, Argentina va juca doar partide amicale - cu Bolivia, Burkina Faso și Benin. Lionel Scaloni a stabilit deja lotul, unul din care nu face parte și Paulo Dybala (32 de ani), fotbalistul de la AS Roma.

Presa italiană a scris în ultimele zile că, în ciuda neconvocării lui Dybala, Lionel Messi l-a sunat pe fotbalistul Romei și l-a invitat la meciul său de retragere. "La Joya", și el campion mondial în 2022, se lovește însă de refuzul antrenorului de la echipa de club, Gian Piero Gasperini.

În primă fază, Gasperini s-a opus plecării lui Dybala în Argentina, având în vedere că Roma va avea un meci foarte important, contra lui Como, pe 11 octombrie, la doar 4 zile după meciul de retragere al lui Messi.

Totuși, sunt șanse importante ca Gasperini să se răzgândească și să îl răsplătească pe Dybala pentru forma excelentă de la AS Roma, scrie TMW, care citează Repubblica Roma.