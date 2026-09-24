Messi vrea neapărat un jucător la meciul său de retragere! Antrenorul a zis NU în primă fază

Messi vrea neapărat un jucător la meciul său de retragere! Antrenorul a zis NU în primă fază Fotbal extern
SPORT.RO
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Lionel Messi (39 de ani) se pregătește de ultimul său meci la naționala Argentinei, la începutul lunii viitoare.

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Pe 31 august, Lionel Messi și-a anunțat retragerea de la naționala Argentinei, spunând că decizia fusese luată la scurt timp după finala Cupei Mondiale pierdută contra Spaniei. Ultimul meci al fotbalistului cu 8 Baloane de Aur în palmares va fi amicalul cu Benin, programat în noaptea de 6 spre 7 octombrie, la Buenos Aires.

Lionel Messi insistă pentru prezența lui Paulo Dybala la meciul său de retragere, deși fotbalistul Romei nu e convocat

În această pauză internațională, Argentina va juca doar partide amicale - cu Bolivia, Burkina Faso și Benin. Lionel Scaloni a stabilit deja lotul, unul din care nu face parte și Paulo Dybala (32 de ani), fotbalistul de la AS Roma.

Presa italiană a scris în ultimele zile că, în ciuda neconvocării lui Dybala, Lionel Messi l-a sunat pe fotbalistul Romei și l-a invitat la meciul său de retragere. "La Joya", și el campion mondial în 2022, se lovește însă de refuzul antrenorului de la echipa de club, Gian Piero Gasperini.

În primă fază, Gasperini s-a opus plecării lui Dybala în Argentina, având în vedere că Roma va avea un meci foarte important, contra lui Como, pe 11 octombrie, la doar 4 zile după meciul de retragere al lui Messi.

Totuși, sunt șanse importante ca Gasperini să se răzgândească și să îl răsplătească pe Dybala pentru forma excelentă de la AS Roma, scrie TMW, care citează Repubblica Roma.

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Pe lângă Dybala, un alt jucător pe care Messi și l-ar dori prezent la meciul său de retragere este Nahuel Molina (28 de ani), tot de la AS Roma. Fundașul dreapta a fost însă suspendat pentru 7 partide după incidentele de la finala Cupei Mondiale contra Spaniei.

Messi, o carieră fabuloasă la naționala Argentinei

Lionel Messi se retrage de la echipa națională din postura de cel mai selecționat fotbalist argentinian din istorie (207 meciuri) și cel mai bun marcator all-time (125 de goluri).

Cariera lui Messi de la echipa națională a fost marcată însă de urcușuri și coborâșuri. A pierdut finala Cupei Mondiale din 2014, iar imediat după două ediții consecutive de Copa America. În 2016, Leo își anunța retragerea de la națională, marcat de numeroasele eșecuri dramatice.

Fotbalistul cu 8 Baloane de Aur în palmares revenea însă asupra deciziei, iar ultimii ani petrecuți la echipa națională au fost și mai frumoși. În 2022 a reușit să cucerească în premieră titlul mondial, după ce Argentina a așteptat nu mai puțin de 36 de ani pentru o asemenea performanță.

Pe lângă titlul mondial, Messi a mai cucerit două trofee Copa America, Finalissima, iar în 2008 a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice.

Fotbalistul lui Inter Miami a fost aproape de al doilea titlu mondial în această vară, însă Argentina a pierdut contra Spaniei în marea finală (0-1, după prelungiri).

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