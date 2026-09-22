”Balonul de Aur ar trebui să-i fie acordat lui Leo Messi!” Când are loc ceremonia

Decernarea Balonului de Aur 2026 are loc pe 26 octombrie 2026 la Londra. A fost anunțată și lista nominalizaților

30 de nominalizări sunt pentru această ediție: Jude Bellingham, Pau Cubarsi, Cucurella, Dembele, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Hakimi, Kane, Kvaratskhelia, Yamal, Sadio Mane, Marquinhos, Lautaro Martinez, Mbappe, Nuno Mendes, Messi, Joao Neves, Olise, Willian Pacho, Julian Quinones, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, Saliba, Ferran Torres, Upamecano, Vinicius și Vitinha.

Cuti Romero, coleg cu Lionel Messi la naționala Argentinei, susține că jucătorul din Rosario este cel care ar trebui să primească Balonul de Aur și în această ediție și până când se va retrage din fotbal.

”Balonul de Aur ar trebui să îi fie acordat lui Leo Messi. Până când se va retrage, asta e clar. Nu există nimeni ca el. Cu siguranță, când va decide să nu mai joace, atunci va trebui să vedem cui i-l dăm!”, au fost cuvintele lui Romero, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Messi a câștigat prima dată trofeul mult râvnit în 2009. A făcut-o, apoi, de încă trei ori consecutiv, în 2010, 2011 și 2012. În 2025 și-a trecut în cont al cincilea Balon de Aur, în 2019, pe al șaselea, iar în 2021 și 2023, pe al șaptelea, respectiv pe ultimul, al optulea.

Argentina, locul 2 la CM 2026

Naționala Argentinei a terminat pe locul secund turneul final din SUA, Mexic și Canada, după ce a pierdut marea finală contra Spaniei, scor 0-1. Lionel Messi a înscris opt goluri și a bifat patru pase decisive.