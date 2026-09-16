Superstarul Lionel Messi, care şi-a anunţat luna trecută retragerea din naţionala Argentinei la 39 de ani, a fost convocat de selecţionerul Lionel Scaloni pentru meciul său de adio, amicalul contra Beninului, care va avea loc pe 6 octombrie la Buenos Aires, a precizat, marţi, Federaţia Argentiniană de Fotbal (AFA), citată de AFP.

Amicalul cu Benin din 6 octombrie, meciul de retragere pentru Leo Messi

Povestea a părut că se încheie pe 31 august, când campionul mondial din 2022 a anunţat, cu inima strânsă, că îşi încheie cariera internaţională, la o lună după înfrângerea Argentinei în finala Cupei Mondiale 2026 şi după decesul tatălui său, Jorge Messi.

Însă Federaţia argentiniană a anunţat marţi că doreşte să onoreze cum se cuvine legenda şi va profita de meciul amical cu Beninul, care se va juca pe Stadionul Monumental din Buenos Aires, cu o capacitate de 85.000 de locuri.

Lionel Messi face parte dintr-un lot de 28 de jucători convocaţi de Lionel Scaloni pentru următoarele trei meciuri, cu Bolivia pe 30 septembrie la Cordoba, cu Burkina Faso pe 3 octombrie şi cu Beninul pe 6 octombrie, ambele în capitală.

În acord cu selecţionerul Lionel Scaloni, ''am luat decizia de a-l invita pe cel mai bun jucător din lume, emblema selecţionatei noastre, căpitanul nostru Lionel Andrés Messi, pentru a-şi putea lua un adio pe care îl merită, pe 6 octombrie (în meciul amical cu Beninul, n.r.), aici în Argentina'', a declarat preşedintele AFA, Claudio Tapia, într-un clip video publicat pe contul de X al Albiceleste.

Toţi campionii din 2022 au fost invitaţi la eveniment, împreună cu familiile - ''Va fi de neuitat'', a mai spus Tapia.

''Este o decizie care încă doare în adânc, dar am înţeles că este momentul'', a scris pe Instagram fostul star al echipei FC Barcelona, care a înscris 125 de goluri în 207 selecţii pentru Argentina.

La CM 2026, ultima sa competiţie cu naţionala Argentinei, Messi a marcat 8 goluri, între care un hat-trick contra Algeriei, dar a pierdut finala, la fel cum s-a întâmplat la ediţia din 2014, în Brazilia, contra Germaniei (0-1, după prelungiri).

Apogeul carierei lui Messi va rămâne Cupa Mondială din 2022, din Qatar, câştigată la loviturile de departajare contra Franţei.

Argentinianul Kily Gonzalez este noul antrenor al lui Inter Miami, echipa lui Messi

Argentinianul Cristian "Kily" Gonzalez a devenit marţi noul antrenor al echipei Inter Miami, din campionatul nord-american de fotbal (MLS), formaţie la care evoluează compatrioţii săi Lionel Messi şi Rodrigo de Paul, precum şi uruguayanul Luis Suarez, informează EFE.

Inter Miami a oficializat venirea lui Kily Gonzalez, după aprobarea vizei de muncă necesare pentru SUA. Fost jucător la Rosario Central în ţara sa, la Zaragoza şi Valencia, în Spania, sau la Inter Milano, în Italia, tehnicianul va rămâne la clubul american până în iunie 2028. El este al treilea antrenor al lui Inter Miami în acest sezon, după conaţionalii Javier Mascherano şi Guillermo Hoyos.

Va fi, scrie Agerpres, a patra experienţă de antrenor pentru fostul internaţional argentinian în vârstă de 52 de ani, care le-a mai pregătit până acum pe Rosario Central, Union şi Platense.