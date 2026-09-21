Lionel Messi a marcat al 101-lea său gol pentru Inter Miami, dar Anders Dreyer a înscris de două ori pentru San Diego FC, iar duminică seara cele două echipe au terminat la egalitate, 2-2.

Leo Messi a marcat din nou pentru Inter Miami

A fost al patrulea meci consecutiv încheiat la egalitate pentru Inter Miami în cadrul campionatului MLS.

Dreyer a adus San Diego în avantaj cu 1-0 în minutul 12, valorificând o pasă în adâncime a lui Jeppe Tverskov, înainte de a trimite mingea peste portarul Dayne St. Clair, scrie News.ro.