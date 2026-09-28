Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi urmează meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Cristi Tănase, avertisment înainte de România - Bosnia

Cristi Tănase este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți „tricolori” din ultimele două decenii. Fostul atacant a adunat 41 de selecții și a marcat 6 goluri în tricoul echipei naționale.

Sport.ro a purtat un dialog cu fostul internațional despre partida cu Bosnia. Cristi Tănase i-a întâlnit pe „viu” pe adversarii României. Meciul avea loc 3 iunie 2011, când „tricolorii” se impuneau cu scorul de 3-0.

Cristi Tănase a avertizat, amintind de faptul că elevii lui Sergi Barbarez sunt mai bine pregătiți fizic. În schimb, Gică Hagi are la dispoziție fotbaliști mai tehnici, iar acest lucru ar putea face diferența la partida de pe Arena Națională.

„Am întâlnit Bosnia, i-am bătut pe Giulești înainte să plecăm în Brazilia. Bosniecii erau foarte buni, foarte bine pregătiți fizici.

Toți adversarii, toți jucătorii i-am simțit puternici atunci când jucam la echipa de club. Nu au o tehnică mai bună decât a noastră! Totuși, ca și fizic, sunt peste noi!”, a declarat Cristi Tănase pentru Sport.ro.