FC Barcelona a făcut anunțul: Lionel Messi!

FC Barcelona a făcut anunțul: Lionel Messi! La Liga
SPORT.RO
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Catalanii pregătesc ceva cu totul special.

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fc barcelonaLionel MessiJoan Laporta
Din articol

Lionel Messi a plecat în 2021 de la FC Barcelona și a semnat din postura de jucător liber de contract cu Pari Saint-Germain, unde a evoluat doar pentru doi ani. Din 2023, el este legitimat la Inter Miami în Major League Soccer (MLS), unicul eșalon al Statelor Unite ale Americii la fotbal.

FC Barcelona a făcut anunțul: Lionel Messi!

Joan Laporta, președintele Barcelonei, a vorbit despre lucrările de modernizare ale stadionului Spotify Camp Nou, care au început în vara lui 2023 și presupun o reconstrucție amplă a arenei. El a evidențiat că atunci când proiectul este gata, va exista și un eveniment special dedicat lui Messi.

”Pregătim un eveniment special dedicat lui Leo Messi, după ce lucrările la Spotify Camp Nou vor fi finalizate. Va fi un moment foarte frumos. Sperăm să finalizăm stadionul până la începutul lui 2028”, a spus Laporta, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele social media.

În ce privește lucrările de modernizare ale stadionului, Barcelona a demolat și reconstruit al treilea inel, a amenajat noi zone VIP și lucrează acum la modernizarea accesului și a facilităților stadionului.

  • La finalul proiectului, arena va avea o capacitate de aproape 105.000 de spectatori și va fi acoperită integral de un nou acoperiș

Cifrele lui Lionel Messi

La Barcelona, Messi a bi fat 778 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 672 de reușite și a oferit, pe deasupra 303 pase decisive. La Inter Miami, a înscris 100 de goluri în 115 meciuri, dar și 58 de assist-uri, iar la PSG, a jucat în 75 de partide, a marcat de 32 de ori și a pasat decisiv în 35 de situații diferite.

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