Lionel Messi a plecat în 2021 de la FC Barcelona și a semnat din postura de jucător liber de contract cu Pari Saint-Germain, unde a evoluat doar pentru doi ani. Din 2023, el este legitimat la Inter Miami în Major League Soccer (MLS), unicul eșalon al Statelor Unite ale Americii la fotbal.

FC Barcelona a făcut anunțul: Lionel Messi!

Joan Laporta, președintele Barcelonei, a vorbit despre lucrările de modernizare ale stadionului Spotify Camp Nou, care au început în vara lui 2023 și presupun o reconstrucție amplă a arenei. El a evidențiat că atunci când proiectul este gata, va exista și un eveniment special dedicat lui Messi.

”Pregătim un eveniment special dedicat lui Leo Messi, după ce lucrările la Spotify Camp Nou vor fi finalizate. Va fi un moment foarte frumos. Sperăm să finalizăm stadionul până la începutul lui 2028”, a spus Laporta, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele social media.