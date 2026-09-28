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Lucrările la Nou Mestalla au intrat în linie dreaptă

Stadionul Nou Mestalla din Valencia este programat să fie inaugurat în vara anului 2027, după data de 11 iulie, devenind noua casă a echipei Valencia CF. Recent, constructorii au demarat operațiunea de ridicare a structurii acoperișului, considerată cea mai dificilă etapă a lucrărilor. Construcția a început inițial în 2007, dar a fost oprită în 2009 din cauza problemelor financiare ale clubului și ale municipalității, rămânând in stare de șantier timp de mulți ani, înainte de reluarea lucrărilor, în ianuarie 2025. Nou Mestalla va avea 70.044 de locuri, cu aproximativ 20.000 mai multe decât vechiul stadion, care a fost dat în folosință în 1923 și renovat de mai multe ori.

Costul este estimat la 290-350 de milioane de euro, contractul fiind atribuit firmelor de ahitectură RFA Fenwick Iribarren Architects (Spania) și ArupSport (Marea Britanie), iar lurările de inginerie au fost efectuate de Arup Group (Marea Britanie). Deși exteriorul a fost inspirat din topografia Valenciei, a cartierelor orașului și a râului Turia, forma tribunelor a fost copiată după cea a teraselor arenelor de coridă, unghiul acestora fiind aproape de cel maxim acceptat de UEFA pentru competițiile sale.

Aguirre, pe bancă. Smalling, Elliott și Maffeo, transferați în această vară

"Liliecii" ocupă locul al 19-lea în acest sezon de la Liga, cu doar patru puncte acumulate în șapte etape jucate. În urmă cu aproape două săptămâni, conducerea a decis schimbarea antrenorului Carlos Corberan, a întregului său staff tehnic și a directorului de fotbal Ron Gourlay, după ce echipa acumulase un singur punct în primele cinci etape ale noului sezon. Clubul l-a numit antrenor interimar pe Oscar Sanchez, care pregătea echipa secundă, iar acesta a reușit să aducă victoria chiar la primul meci pe bancă, 1-0 în deplasarea de pe Mendizorroza din Vitoria, contra lui Deportivo Alaves. Ulterior, Valencia a anunțat că experimentatul Javier Aguirre a fost numit ca manager, acesta semnând un contract valabil până la finalul sezonului, iar clubul va avea opțiunea a prelungi acordul cu încă un sezon.

În ultima perioadă de mercato, VCF i-a adus pe Arnau Martinez (Girona / 5 mil. euro), Ryunosuke Sato (FC Tokyo / 4 mil. euro), Chris Smalling (Al Fayha / gratis), Justin de Haas (Famalicao / gratis), Aliou Dieng (Al Ahly Cairo / gratis), Harvey Elliott (Liverpool / împrumutat), Pablo Maffeo (Olympiakos / împrumutat) și Kayne van Oevelen (Ipswich Town / împrumutat), i-a recuperat după împrumuturi pe Sergi Canos (Real Valladolid) și Iker Cordoba (CD Mirandes) și l-a promovat de la echipa secundă pe David Otorbi.

De asemenea, valencienii s-au despărțit de Cenk Ozkacar (Trabzonspor / 1.75 mil. euro), Baptiste Santamaria (PAOK Salonic / gratis), Eray Comert (Torino / gratis), Thierry Correia (Venezia / gratis), Alberto Mari (Honved Budapesta / gratis), Andre Almeida (Racing Santander / împrumutat), Mario Dominguez (Excelsior Rotterdam / împrumutat), Lucas Nunez (Eibar / împrumutat), Renzo Saravia (contract încheiat), Julen Agirrezabala (Atheltic Bilbao / împrumut expirat), Lucas Beltran (Fiorentina / împrumut expirat), Largie Ramazani (Leeds United / împrumut expirat) și Unai Nunez (Celta Vigo / împrumut expirat).

Foto - Getty Images, Valencia CF (FB)