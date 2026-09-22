Starul Barcelonei a explicat pentru L'Équipe ce consideră că trebuie să aibă un fotbalist pentru a câștiga cel mai important premiu individual.

Lamine Yamal: „Când mă gândesc la Balonul de Aur, mă gândesc la Messi și Ronaldinho”

Spaniolul în vârstă de 19 ani nu este de părere că numărul de goluri e criteriul principal. Pentru winger, Balonul de Aur trebuie să ajungă la un jucător care oferă ceva diferit și care îi face pe suporteri să urmărească un meci doar pentru a-l vedea.

„Balonul de Aur, după cum spuneți, este trofeul care recompensează cel mai bun jucător al anului, jucătorul excepțional, cel pe care îți place să-l vezi jucând, până la punctul în care urmărești un meci doar pentru el. Nu are nimic de-a face cu numărul de goluri pe care le marchează sau cu altceva”, a spus Yamal.

Puștiul Barcelonei a rostit apoi două nume care, în opinia sa, definesc acest tip de fotbalist: Lionel Messi și Ronaldinho.

„Când mă gândesc la Balonul de Aur, mă gândesc la Messi, Ronaldinho, jucători ca ei, care sunt diferiți și care te fac să zâmbești când îi privești”, a explicat Yamal.

Ceremonia Balonului de Aur din 2026 va avea loc pe 26 octombrie, la Londra, și va reprezenta ediția cu numărul 70 a premiilor acordate de France Football.