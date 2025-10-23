Lionel Messi a semnat! Până în ce an e valabil contractul

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lionel Messi, decizie importantă luată pentru cariera sa.

TAGS:
Lionel MessiInter MiamiMLSDavid BeckhamContract
Din articol

Lionel Messi a semnat joi prelungirea contractului cu gruparea americană din MLS, Inter Miami, a anunţat clubul din Florida pe site-ul oficial.

Lionel Messi a semnat prelungirea contractului cu Inter Miami

Căpitan al echipei, Lionel Messi va juca la Inter Miami până la finalul sezonului 2028: „Sunt foarte fericit să rămân aici şi să continui cu acest proiect care, pe lângă faptul că este un vis, a devenit o realitate frumoasă — urmează să joc pe Miami Freedom Park.

Suntem cu toţii extrem de entuziasmaţi de momentul în care vom putea în sfârşit să jucăm pe acest nou stadion. Abia aşteptăm să fie finalizat — să îl experimentăm din interior, în noua noastră casă, şi ca fanii să se bucure de aceasta. Va fi ceva foarte special să joci acasă într-un stadion atât de spectaculos”, a declarat Messi de pe noul stadion. „Viziunea noastră a fost să aducem cei mai buni jucători la Inter Miami şi în acest oraş, şi exact asta am făcut,” a spus David Beckham, co-proprietar al clubului Inter Miami.

Messi a venit la gruparea din Florida în vara anului 2023 şi a jucat cu Inter Miami în optimile Cupei Mondiale a Cluburilor.

  • Lionel messi portret
×
Lionel Messi, "scrisoare" emoționantă pentru Angel Di Maria! Superstarul a răbufnit în plâns
Lionel Messi, în meciul cu Charlotte / Foto: X.com
Mural cu Lionel Messi în Barcelona / Foto: Imago
Cristiano Ronaldo și Lionel Messi / Foto: X.com
Lionel Messi, la Real Madrid!? Impresarul argentinianului a spus tot
Lionel Messi, "scrisoare" emoționantă pentru Angel Di Maria! Superstarul a răbufnit în plâns
Lionel Messi, "scrisoare" emoționantă pentru Angel Di Maria! Superstarul a răbufnit în plâns
Lionel Messi is back! Primele imagini cu argentinianul pe teren după două luni de absență
Lionel Messi is back! Primele imagini cu argentinianul pe teren după două luni de absență
S-A DAT BALONUL DE AUR? France Football a fost la Barcelona pentru un interviu cu Lionel Messi
Lionel Messi, față în față cu un adversar de 14 ani! Cine este wonderkid-ul din MLS
Interviu DE SENZATIE cu Lionel Messi, inainte de El Clasico! Argentinianul a vorbit despre Real Madrid: "Zidane stia cand s-a intors ca cele trei Ligi castigate nu mai conteaza!"
Lionel Messi și Cristiano Ronaldo
Fata lui Lionel Messi pe care nimeni nu o stia! Aguero a DEZVALUIT cum este sa fii prieten cu superstarul Barcei: "El se plange foarte mult"
Top 10 jucatori care din 2021 pot fi luati GRATIS! Lista e inceputa de Lionel Messi si se termina cu un coleg de-al lui Tatarusanu!
Mesajul lui Lionel Messi dupa ce a intrat in carantina! Ce spune argentinianul despre pandemia de coronavirus
Lionel Messi a adus PRIMA victorie a Argentinei din preliminarii! Argentina s-a chinuit efectiv cu selectionata Ecuadorului! CAPITOLUL la care se bate cu Luis Suarez
Lionel Messi ratează meciurile Argentinei din septembrie! Cum arată lotul lui Scaloni
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil
Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB - Bologna 0-2, ACUM, pe Sport.ro | Dezastru pentru roș-albaștrii! Italienii &icirc;și dublează avantajul
FCSB - Bologna 0-2, ACUM, pe Sport.ro | Dezastru pentru roș-albaștrii! Italienii își dublează avantajul
Fostul secund al naționalei a rămas perplex! Ce răspuns a primit de la Charalambous c&acirc;nd l-a &icirc;ntrebat de eșecul cu Metaloglobus
Fostul secund al naționalei a rămas perplex! Ce răspuns a primit de la Charalambous când l-a întrebat de eșecul cu Metaloglobus
Dinamo - Industria Kielce &icirc;n Champions League, de la 19:45! &rdquo;Dulăii&rdquo; caută victoria mult așteptată
Dinamo - Industria Kielce în Champions League, de la 19:45! ”Dulăii” caută victoria mult așteptată
Și-a amintit ce a spus Gigi Becali! Ilie Dumitrescu, uimit de surpriza de la FCSB
Și-a amintit ce a spus Gigi Becali! Ilie Dumitrescu, uimit de surpriza de la FCSB
Răzvan Lucescu, primul meci după ce a devenit lider &icirc;n Grecia! Aruncă artileria grea &icirc;n Lille - PAOK Salonic, &icirc;n Europa League de la 22:00
Răzvan Lucescu, primul meci după ce a devenit lider în Grecia! Aruncă artileria grea în Lille - PAOK Salonic, în Europa League de la 22:00
Andrei Rațiu &icirc;n Hacken - Rayo Vallecano din Conference League, de la 19:45! &Icirc;n Spania se vorbește despre &rdquo;cazul Rațiu&rdquo;
Andrei Rațiu în Hacken - Rayo Vallecano din Conference League, de la 19:45! În Spania se vorbește despre ”cazul Rațiu”
Incredibil! C&acirc;t a produs marca Steaua pentru Armată &icirc;n 2025? Lui Gigi Becali i-au cerut 37 de milioane de euro
Incredibil! Cât a produs marca Steaua pentru Armată în 2025? Lui Gigi Becali i-au cerut 37 de milioane de euro
ULTIMELE STIRI
FCSB - Bologna 0-2, ACUM, pe Sport.ro | Dezastru pentru roș-albaștrii! Italienii &icirc;și dublează avantajul
FCSB - Bologna 0-2, ACUM, pe Sport.ro | Dezastru pentru roș-albaștrii! Italienii își dublează avantajul
Fostul secund al naționalei a rămas perplex! Ce răspuns a primit de la Charalambous c&acirc;nd l-a &icirc;ntrebat de eșecul cu Metaloglobus
Fostul secund al naționalei a rămas perplex! Ce răspuns a primit de la Charalambous când l-a întrebat de eșecul cu Metaloglobus
Și-a amintit ce a spus Gigi Becali! Ilie Dumitrescu, uimit de surpriza de la FCSB
Și-a amintit ce a spus Gigi Becali! Ilie Dumitrescu, uimit de surpriza de la FCSB
Dinamo - Industria Kielce &icirc;n Champions League, de la 19:45! &rdquo;Dulăii&rdquo; caută victoria mult așteptată
Dinamo - Industria Kielce în Champions League, de la 19:45! ”Dulăii” caută victoria mult așteptată
Răzvan Lucescu, primul meci după ce a devenit lider &icirc;n Grecia! Aruncă artileria grea &icirc;n Lille - PAOK Salonic, &icirc;n Europa League de la 22:00
Răzvan Lucescu, primul meci după ce a devenit lider în Grecia! Aruncă artileria grea în Lille - PAOK Salonic, în Europa League de la 22:00
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&rdquo;Cu ce echipă din Rom&acirc;nia ai vrea să semnezi astăzi?&rdquo;. Jugurtha Hamroun n-a stat pe g&acirc;nduri: &rdquo;&Icirc;ți zic adevărul&rdquo;

”Cu ce echipă din România ai vrea să semnezi astăzi?”. Jugurtha Hamroun n-a stat pe gânduri: ”Îți zic adevărul”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu &bdquo;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&rdquo;

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

OUT! Decizia luată de Gigi Becali chiar &icirc;nainte de FCSB - Bologna

OUT! Decizia luată de Gigi Becali chiar înainte de FCSB - Bologna

Căpitanul unei echipe din Rom&acirc;nia, prins băut la volan după ce și-a făcut praf bolidul de 30.000 &euro;

Căpitanul unei echipe din România, prins băut la volan după ce și-a făcut praf bolidul de 30.000 €

A venit anunțul: s-a schimbat ora meciului!

A venit anunțul: s-a schimbat ora meciului!

Cum arată clasamentul din grupa Ligii Campionilor după meciurile de miercuri

Cum arată clasamentul din grupa Ligii Campionilor după meciurile de miercuri



Recomandarile redactiei
FCSB - Bologna 0-2, ACUM, pe Sport.ro | Dezastru pentru roș-albaștrii! Italienii &icirc;și dublează avantajul
FCSB - Bologna 0-2, ACUM, pe Sport.ro | Dezastru pentru roș-albaștrii! Italienii își dublează avantajul
Și-a amintit ce a spus Gigi Becali! Ilie Dumitrescu, uimit de surpriza de la FCSB
Și-a amintit ce a spus Gigi Becali! Ilie Dumitrescu, uimit de surpriza de la FCSB
Fostul secund al naționalei a rămas perplex! Ce răspuns a primit de la Charalambous c&acirc;nd l-a &icirc;ntrebat de eșecul cu Metaloglobus
Fostul secund al naționalei a rămas perplex! Ce răspuns a primit de la Charalambous când l-a întrebat de eșecul cu Metaloglobus
Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: &rdquo;Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă&rdquo;
Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: ”Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă”
Incredibil! C&acirc;t a produs marca Steaua pentru Armată &icirc;n 2025? Lui Gigi Becali i-au cerut 37 de milioane de euro
Incredibil! Cât a produs marca Steaua pentru Armată în 2025? Lui Gigi Becali i-au cerut 37 de milioane de euro
Alte subiecte de interes
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: &rdquo;Este construită ilegal!&rdquo;
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu dușmanul lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Lionel Messi s-a decis: El este cel mai bun din istorie
Lionel Messi s-a decis: "El este cel mai bun din istorie"
Lionel Messi, de neoprit! Nou record stabilit de argentinian
Lionel Messi, de neoprit! Nou record stabilit de argentinian
Lamine Yamal e deja veteran! Un puști de 14 ani, promovat de echipa sa din MLS și acontat deja de Manchester City
Lamine Yamal e deja veteran! Un puști de 14 ani, promovat de echipa sa din MLS și acontat deja de Manchester City
&rdquo;Nightmare&rdquo; Alex Mățan! Gol și pasă de gol &icirc;n doar 5 minute pentru Columbus Crew, care a distrus-o pe Los Angeles
”Nightmare” Alex Mățan! Gol și pasă de gol în doar 5 minute pentru Columbus Crew, care a distrus-o pe Los Angeles
CITESTE SI
Ținutele &icirc;ndrăznețe pe care le-a ales Kim Kardashian la petrecerea de ziua ei. Vedeta a &icirc;mplinit 45 de ani | GALERIE FOTO

stirileprotv Ținutele îndrăznețe pe care le-a ales Kim Kardashian la petrecerea de ziua ei. Vedeta a împlinit 45 de ani | GALERIE FOTO

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: &bdquo;Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp&rdquo;

stirileprotv Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

stirileprotv Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!