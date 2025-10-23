Fostul antrenor l-a chestionat pe tehnicianul cipriot în legătură cu pregătirea partidei din campionat. Badea a fost curios să afle dacă Charalambous ar fi schimbat ceva în săptămâna premergătoare meciului pierdut cu Metaloglobus. Răspunsul primit de la antrenorul roș-albaștrilor a fost unul neașteptat.



Charalambous "nu a avut ce să le transmită"



"Înainte de a intra în direct, l-am întrebat pe Elias Charalambous dacă ar fi schimbat ceva la FCSB înaintea meciului cu Metaloglobus, având în vedere săptămâna de lucru. Mi-a spus că nu," a transmis Badea la Digisport, adăugând: "Ușor surprins, evident, l-am întrebat de ce. Și atunci, am înțeles că toți jucătorii s-au ridicat la un nivel foarte mare la antrenament, cu foame de a câștiga", a continuat Badea.



Conform spuselor lui Charalambous, problema nu a fost la antrenamente sau la atitudine, ci la reacția echipei după ce a încasat gol. "Nu prea a avut ce să le transmită din acest punct de vedere, pentru că FCSB a căzut după golul sau golurile primite de la Metaloglobus".



Badea a concluzionat că această lipsă de reacție a devenit o problemă repetitivă la vicecampioană, menționând și riscul unei "suficiențe" în lot: "Acum pare că e și o suficiență de care sperăm să se detașeze în Europa".



Partida FCSB - Bologna, din etapa a treia a grupelor UEFA Europa League, se dispută joi, de la 19:45.

