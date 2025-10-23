Într-un răspuns oficial transmis către publicația Libertatea și semnat de noul comandant Eduard Danilof, clubul din Ghencea arată că încasările pe anul 2025 sunt de 40.272 de lei.



Această sumă, echivalentul a aproximativ 7.900 de euro, provine din trei contracte de licență pe care CSA le are în derulare.



Concret, "militarii" au înțelegeri cu Auchan România, SC Rod-94 Serv-Com SRL și SC Total Team Distribution SRL. Aceste firme au dreptul să comercializeze produse și echipamente sportive care poartă sigla și numele "Steaua București".



Documentul oficial, datat 21 octombrie 2025, precizează că remunerația clubului constă într-o taxă de licență de 15% din valoarea vânzărilor realizate de parteneri.



Buget colosal, pretenții și mai mari, încasări minime



Dezvăluirea sumei de 40.272 de lei pune într-o lumină și mai bizară războiul purtat de CSA cu FCSB. Clubul Armatei, care beneficiază de un buget anual de 34 de milioane de euro de la MApN (din care 2 milioane merg la secția de fotbal), solicită în instanță despăgubiri uriașe de la formația patronată de Gigi Becali.



Armata pretinde un prejudiciu de 37 de milioane de euro pentru folosirea ilegală a mărcii de către FCSB în perioada 2003-2017.



În timp ce CSA cere zeci de milioane în tribunal, încasările proprii din exploatarea brandului pe care l-a câștigat în instanță abia ating 8.000 de euro în aproape 10 luni.



Între timp, lupta juridică continuă. FCSB a cerut anularea mărcii, însă Curtea de Apel București a respins solicitarea în martie 2024. Recursul se judecă la Înalta Curte de Casație și Justiție, care recent, pe 21 octombrie, a amânat din nou termenul.

