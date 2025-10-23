După un debut de sezon sub așteptări, inclusiv pe plan intern, Dinamo joacă astăzi de la ora 19:45 cu Industria Kielce și țintește prima victorie în grupele EHF Champions League.

”Dinamo e Dinamo și când Dinamo este Dinamo putem să facem lucruri foarte bune. Vom lupta și vedem ce le vom putea oferi fanilor noștri”, a declarat antrenorul Paulo Pereira înaintea meciului din Ștefan cel Mare.

Rezultatele de până acum ale lui Dinamo în Grupa A din EHF Champions League



30-33 (a) cu Sporting Lisabona

28-31 (d) cu Kolstad

27-30 (a) cu Veszprem

31-32 (d) cu Fuchse Berlin

28-34 (d) cu Aalborg

EHF Champions League, cu 24 de echipe din sezonul 2026-2027, se schimbă și formatul EHF European League



EHF Champions League va avea din sezonul 2026-2027 un format cu 24 de echipe. Acum se joacă în format de 16 echipe împărțite în 2 grupe.

Competiția va porni cu 6 grupe de câte 4 echipe, iar primele două clasate după meciurile tur-retur vor merge în grupele principale (două grupe de 6).

Locurile 3 și 4 din grupe (12 echipe în total) vor continua în EHF European League.

EHF European League va porni cu 32 de echipe împărțite în 8 grupe de câte 4. Primele două clasate după meciurile tur-retur (16 echipe) vor merge în faza play-off, unde se vor califica direct și cele 12 echipe din EHFCL (locurile 3 și 4 din grupe). În total vor fi 28 de echipe. Se va juca un tur eliminatoriu (două manșe) cu tragere la sorți. Cele 14 câștigătoare, plus cele două locuri 5 din Grupele Principale ale EHFCL vor continua competiția spre Final 4.

