Dennis Man a avut o prestație excelentă în partida PSV - Napoli, care s-a încheiat cu victoria formației olandeze cu 6-2.

În duelul din runda a treia de Champions League, jucătorul român trecut pe la FCSB a reușit o „dublă” și a fost declarat MVP-ul partidei.



Dennis Man nu l-a învins pe Fermin Lopez! Spaniolul a câștigat MVP-ul săptămânii în Champions League



Dennis Man a fost nominalizat pentru premiul de cel mai bun jucător al săptămânii din Champions League.

Românul a concurat cu Fermin Lopez (22 de ani, FC Barcelona), Felix Nmecha (25 de ani, Borussia Dortmund) și Gorka Guruzeta (29 de ani, Athletic Bilbao), iar fotbalsitul catlanilor a fost cel care a câltigat în urma votului publicului.

Mijlocașul spaniol al Barcelonei a reușit un „hattrick” contra lui Olympiacos, în timp ce ceilalți trei cu care s-a duelt au punctat câte o „dublă” în meciurile lor.

Dennis Man a terminat pe locul patru această cursă, în care cu siguranță contează și popularitatea echipei la care evoluează fotbalistul.

