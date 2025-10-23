LIVE TEXT Andrei Rațiu în Hacken - Rayo Vallecano din Conference League, de la 19:45! În Spania se vorbește despre ”cazul Rațiu”

Andrei Rațiu &icirc;n Hacken - Rayo Vallecano din Conference League, de la 19:45! &Icirc;n Spania se vorbește despre &rdquo;cazul Rațiu&rdquo; Conference League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Internaționalul român continuă aventura europeană cu echipa din La Liga.

TAGS:
Rayo VallecanoBK HackenConference LeagueAndrei RatiuEchipa Nationala
Din articol

Hacken - Rayo Vallecano

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 19:45, Andrei Rațiu și Rayo Vallecano joacă în deplasare cu BK Hacken în etapa a doua din grupa unică din Conference League.

Rayo vine după 2-0 cu mai vechea noastră cunoștință Shkendija, în timp ce suedezii de la Hacken au obținut un 0-0 în deplasare cu Shelbourne în prima rundă din competiția continentală.

”Cazul Rațiu”, analizat în Spania: românul este cel mai bine cotat jucător din lot, dar are ”salariu de începător”

Andrei Rațiu se află într-o formă foarte bună și este unul dintre cei mai importanți jucători la Rayo Vallecano.

În vară, spaniolii i-au refuzat transferul la Wolverhampton, club care era dispus să plătească 18 milioane de euro în schimbul fotbalistului român.

Jurnalista AS.com Maite Martin a vorbit despre ”cazul Rațiu”. Concret, cotat la 12 milioane de euro de către Transfermarkt, internaționalul român este alături de Jorge de Frutos cel mai bine cotat fotbalist din lotul lui Rayo Vallecano.

Cu toate astea, internaționalul român are unul dintre cele mai mici salarii la formația din Vallecas, câștigă aproximativ 500.000 de euro pe sezon, lucru confirmat și de publicația onefootball.com: ”Deși Rațiu s-a impus ca titular incontestabil pe postul de fundaș dreapta, salariul său rămâne unul dintre cele mai mici din vestiar.

Contractul său, moștenit la sosirea de la SD Huesca în 2023, păstrează termenii care sunt deja depășiți în raport cu performanțele sale. Fundașul câștigă în jur de 500.000 de euro brut pe an, o sumă care pălește în comparație cu salariul mediu al colegilor săi.

Deși este considerat unul dintre cei mai promițători fundași laterali din Europa, Rațiu continuă să fie plătit ca un nou-venit, o situație care a stârnit discuții în cadrul clubului și pe care chiar unii colegi o recunosc în privat ca fiind ’nedreaptă’”.

După ce Rayo Vallecano a achiziționat în vară și restul de 50% din drepturile federative ale fotbalistului de la Villarreal și după ce a refuzat oferta de 18 milioane de euro venită din Premier League, Martin susține că, până să prindă un transfer la o echipă cu pretenții, Rațiu speră că va primi o mărire substanțială de salariu la clubul din Vallecas.

