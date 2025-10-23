LIVE TEXT Răzvan Lucescu, primul meci după ce a devenit lider în Grecia! Aruncă artileria grea în Lille - PAOK Salonic, în Europa League de la 22:00

Răzvan Lucescu, primul meci după ce a devenit lider &icirc;n Grecia! Aruncă artileria grea &icirc;n Lille - PAOK Salonic, &icirc;n Europa League de la 22:00 Europa League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Duel tare pentru antrenorul român în cupele europene.

TAGS:
PAOK SalonicLilleEuropa LeagueAEK AtenaRazvan Lucescu
Din articol

Lille - PAOK Salonic

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Răzvan Lucescu și PAOK Salonic joacă în deplasare la Lille în etapa cu numărul trei din grupa unică din Europa League.

Grecii sunt în formă după ce au urcat pe locul 1 în Superliga elenă, în urma victoriei din derby-ul cu AEK Atena.

Răzvan Lucescu a învățat lecția! PAOK, abordare nouă în Franța. Românul aruncă în luptă artileria grea contra lui Lille

După ce în ultimul meci "afară", în Spania, gândul a stat mai mult la derby-ul intern care urma, acum strategia este complet diferită: Lucescu vrea un rezultat care să-i țină echipa "în viață" în Europa și forțează cu cei mai buni oameni.

Grecii traversează o perioadă excelentă. Vin în Franța din postura de lideri ai ligii Greciei și cu un moral ridicat după victoriile recente, inclusiv cea de la Atena, scor 2-0. Victoria din campionat i-a permis lui Răzvan Lucescu să gestioneze perfect lotul și să-i odihnească exact pe oamenii-cheie pentru duelul cu Lille.

Dacă în deplasarea cu Celta Vigo, tehnicianul român a fost nevoit să se gândească și la derby-ul cu Olympiakos, de data aceasta meciul următor din campionat, cu Volos (duminică), pare să fie în plan secund. Prioritatea este clară: Europa.

Astfel, jucători vitali precum Konstantelias și Taison, menajați în ultima etapă, sunt așteptați să revină direct în primul "11" împotriva francezilor, scrie sport-fm.gr. În defensivă, Michailidis este gata să reintre, în timp ce rămâne de văzut dacă Lucescu îl va debuta în Europa pe Lovren sau va miza tot pe Voliako.

La mijlocul terenului, Meite și Kamara sunt disponibili, în timp ce participarea lui Ozdoev rămâne sub semnul întrebării și va fi decisă în ultimul moment. PAOK caută un rezultat pozitiv în Franța, conștientă că urmează meciuri decisive pe teren propriu, care vor stabili soarta calificării europene.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
ULTIMELE STIRI
Doi tricolori sunt adversari &icirc;n Conference League de la 22:00! Duel rom&acirc;nesc &icirc;n Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
Doi tricolori sunt adversari în Conference League de la 22:00! Duel românesc în Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
Cum a numit-o Mutu pe FCSB &icirc;n presa din Italia, &icirc;naintea meciului cu Bologna: Ei sunt cei mai periculoși jucători
Cum a numit-o Mutu pe FCSB în presa din Italia, înaintea meciului cu Bologna: "Ei sunt cei mai periculoși jucători"
Ionuț Andrei Radu &icirc;n Celta Vigo - Nice din Europa League, de la ora 22:00!
Ionuț Andrei Radu în Celta Vigo - Nice din Europa League, de la ora 22:00!
Cristiano Bergodi e noul antrenor al lui U Cluj: &rdquo;A semnat astăzi&rdquo;
Cristiano Bergodi e noul antrenor al lui U Cluj: ”A semnat astăzi”
Edward Iordănescu pentru prima victorie &icirc;n Conference League după ce a vrut să demisioneze! Șahtior Donețk - Legia Varșovia se joacă de la 19:45
Edward Iordănescu pentru prima victorie în Conference League după ce a vrut să demisioneze! Șahtior Donețk - Legia Varșovia se joacă de la 19:45
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dennis Man a scris istorie &icirc;n Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta

Dennis Man a scris istorie în Champions League! Este primul fotbalist care a făcut asta

Dorinel Munteanu, aproape de o revenire surpriză! Cu cine negociază antrenorul după ce a fost pe lista lui CFR și U Cluj

Dorinel Munteanu, aproape de o revenire surpriză! Cu cine negociază antrenorul după ce a fost pe lista lui CFR și "U" Cluj

Au solicitat excluderea FCSB-ului din cupele europene! &bdquo;UEFA trebuie să suspende&rdquo;

Au solicitat excluderea FCSB-ului din cupele europene! „UEFA trebuie să suspende”

&rdquo;Cu ce echipă din Rom&acirc;nia ai vrea să semnezi astăzi?&rdquo;. Jugurtha Hamroun n-a stat pe g&acirc;nduri: &rdquo;&Icirc;ți zic adevărul&rdquo;

”Cu ce echipă din România ai vrea să semnezi astăzi?”. Jugurtha Hamroun n-a stat pe gânduri: ”Îți zic adevărul”

Mitică Dragomir s-a convins: &bdquo;Vor c&acirc;știga campionatul!&rdquo;

Mitică Dragomir s-a convins: „Vor câștiga campionatul!”

Căpitanul unei echipe din Rom&acirc;nia, prins băut la volan după ce și-a făcut praf bolidul de 30.000 &euro;

Căpitanul unei echipe din România, prins băut la volan după ce și-a făcut praf bolidul de 30.000 €



Recomandarile redactiei
Cristiano Bergodi e noul antrenor al lui U Cluj: &rdquo;A semnat astăzi&rdquo;
Cristiano Bergodi e noul antrenor al lui U Cluj: ”A semnat astăzi”
Cum a numit-o Mutu pe FCSB &icirc;n presa din Italia, &icirc;naintea meciului cu Bologna: Ei sunt cei mai periculoși jucători
Cum a numit-o Mutu pe FCSB în presa din Italia, înaintea meciului cu Bologna: "Ei sunt cei mai periculoși jucători"
Andrei Rațiu &icirc;n Hacken - Rayo Vallecano din Conference League, de la 19:45! &Icirc;n Spania se vorbește despre &rdquo;cazul Rațiu&rdquo;
Andrei Rațiu în Hacken - Rayo Vallecano din Conference League, de la 19:45! În Spania se vorbește despre ”cazul Rațiu”
Ionuț Andrei Radu &icirc;n Celta Vigo - Nice din Europa League, de la ora 22:00!
Ionuț Andrei Radu în Celta Vigo - Nice din Europa League, de la ora 22:00!
Doi tricolori sunt adversari &icirc;n Conference League de la 22:00! Duel rom&acirc;nesc &icirc;n Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
Doi tricolori sunt adversari în Conference League de la 22:00! Duel românesc în Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
Alte subiecte de interes
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro &icirc;n Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic &rdquo;coboară&rdquo; &icirc;n Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: Depășit
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Noul diamant al Franței semnează cu Manchester United!
Noul "diamant" al Franței semnează cu Manchester United!
FCSB, față &icirc;n față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana Rom&acirc;niei din Europa League, cu LASK Linz
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
Adversar cu două fețe! Cum au descris-o austriecii pe campioana Rom&acirc;niei. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
CITESTE SI
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

stirileprotv ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

&bdquo;Spitalul morții&rdquo; din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o t&acirc;nără &icirc;și schimbase numele după o tragedie identică

stirileprotv „Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

C&acirc;nd vin ploile și c&acirc;nd se răcește vremea &icirc;n Rom&acirc;nia. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea &icirc;n următoarele săptăm&acirc;ni

stirileprotv Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!