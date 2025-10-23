Și-a amintit ce a spus Gigi Becali! Ilie Dumitrescu, uimit de surpriza de la FCSB

Partida FCSB - Bologna, din runda a treia din Europa League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

FCSB a surprins cu alegerea atacantului central pentru partida cu italienii.

Ilie Dumitrescu, surprins de alegerea lui Thiam



Ilie Dumitrescu a analizat primul 11 al campioanei României și a recunoscut că nu se aștepta ca Mamadou Thiam să fie titular pe poziția de „număr nouă” în atacul FCSB-ului.

Fostul jucător nu a amintit de o decorație a lui Gigi Becali, în care patronul roș-albaștrilor a spus că nu îl va mai folosi pe acel post.

