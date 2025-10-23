Și-a amintit ce a spus Gigi Becali! Ilie Dumitrescu, uimit de surpriza de la FCSB

Și-a amintit ce a spus Gigi Becali! Ilie Dumitrescu, uimit de surpriza de la FCSB Europa League
Ilie Dumitrescu a anualizat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Bologna.

FCSB Ilie Dumitrescu Europa League Bologna
Partida FCSB - Bologna, din runda a treia din Europa League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

FCSB a surprins cu alegerea atacantului central pentru partida cu italienii.

Ilie Dumitrescu, surprins de alegerea lui Thiam

Ilie Dumitrescu a analizat primul 11 al campioanei României și a recunoscut că nu se aștepta ca Mamadou Thiam să fie titular pe poziția de „număr nouă” în atacul FCSB-ului.

Fostul jucător nu a amintit de o decorație a lui Gigi Becali, în care patronul roș-albaștrilor a spus că nu îl va mai folosi pe acel post.

„E o formulă improvizată. Lixandru coboară pe poziția aceasta de fundaș central. Lipsesc doi jucători importanți, Dawa și Popescu. În sezonul trecut au adus un echilibru fantastic. Șut cu Lixandru făceau pereche la mijloc, ceea ce conta foarte mult în ax.

Acum apare Thiam în poziția asta de 9, deși la un moment dat speța asta a fost discutată și Gigi Becali ne spunea că nu-l va mai folosi pe băiatul acesta pe post de atacant”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Echipele de start

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Alhassan, Șut - Miculescu, Olaru (C), Cisotti - Thiam

Rezerve: Udrea, Zima - Graovac, Alibec, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Oct. Popescu

Antrenor: Elias Charalambous

  • Bologna: Skorupski - Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis - Freuler (C), Moro - Orsolini, Odgaard, Rowe - Dallinga

Rezerve: Ravaglia, Pessina - Holm, Pobega, Castro, F. Bernardeschi, Casale, L. Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian

Antrenor: Daniel Niccolini

