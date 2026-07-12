FOTO Gabi Mureșan a fost condus pe ultimul drum. Unde a avut loc înmormântarea

Gabi Mureșan a fost condus pe ultimul drum. Unde a avut loc înmormântarea Fotbal intern
SPORT.RO
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Gabi Mureșan, fostul mijlocaș al lui CFR Cluj, a fost condus duminică pe ultimul drum, în comuna natală Apold, din județul Mureș. 

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Gabi MuresaninmormantareCFR ClujEugen Trica
Din articol

Sute de oameni, printre care membri ai familiei, foști colegi, oficiali și localnici, au venit să-i aducă un ultim omagiu celui care s-a stins din viață la doar 44 de ani.

Fostul fotbalist și primar al comunei Apold a murit după ce s-ar fi înecat într-un lac aflat între localitățile Saeș și Apold. DETALII AICI

Gabi Mureșan a fost condus pe ultimul drum în comuna Apold

Ceremonia de înmormântare a avut loc duminică, la Apold. Zeci de coroane au fost depuse în memoria fostului fotbalist, iar slujba a fost oficiată de un sobor format din 30 de preoți. Lângă sicriu s-au aflat soția sa, Daniela, și cei doi fii.

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  • Sursă foto: România TV

Printre cei prezenți s-a numărat și Eugen Trică, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Gabi Mureșan.

„România a pierdut un mare om, un mare caracter și un campion. Dumnezeu să-l odihnească. A făcut mult bine comunității și pe teren s-a dedicat 100%. A avut o mentalitate de campion”, a declarat fostul fotbalist, potrivit România TV.

Gabi Mureșan a rămas în istoria lui CFR Cluj, alături de care a cucerit trei titluri de campion, trei Cupe ale României și două Supercupe. 

De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș, iar pentru naționala României a adunat nouă selecții.

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