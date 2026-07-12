Sute de oameni, printre care membri ai familiei, foști colegi, oficiali și localnici, au venit să-i aducă un ultim omagiu celui care s-a stins din viață la doar 44 de ani.

Fostul fotbalist și primar al comunei Apold a murit după ce s-ar fi înecat într-un lac aflat între localitățile Saeș și Apold. DETALII AICI

Gabi Mureșan a fost condus pe ultimul drum în comuna Apold

Ceremonia de înmormântare a avut loc duminică, la Apold. Zeci de coroane au fost depuse în memoria fostului fotbalist, iar slujba a fost oficiată de un sobor format din 30 de preoți. Lângă sicriu s-au aflat soția sa, Daniela, și cei doi fii.